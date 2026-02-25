與·진보4당 간담회…정치개혁 논의 요구

"정치개혁특위서 논의할 것"

더불어민주당-개혁진보 4당 정치개혁 간담회 더불어민주당 한병도 원내대표가 25일 국회에서 열린 민주당-개혁진보 4당 정치개혁 간담회에 참석해 기념 촬영하고 있다.

진보 성향 4개 정당이 모여 더불어민주당과 함께 정치개혁 간담회를 갖고 논의에 속도를 내달라고 요청했다.25일 조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 진보 4개 정당 원내대표들은 이날 민주당 한병도 원내대표를 만나 "유독 정치만은 여전히 개혁의 사각지대다"며 이같이 밝혔다.서왕진 혁신당 원내대표는 "6월 지방선거를 '내란 종식과 대한민국 정상화의 완성'으로 선언한 데 전적으로 동의하며, 혁신당도 기꺼이 함께하겠다"며 "내란을 완전히 끝내는 가장 강력한 무기가 바로 정치개혁이다"고 전했다.이어 "개혁의 중심인 민주당이 개혁진보정당이 아닌 내란 본당과만 교섭하는 양당 기득권 구조, 이 낡은 정치 구조가 한치도 변화하지 않고 있다"고 지적했다.그러면서 "개혁 진영은 검찰, 사법, 미디어, 부동산, 자본시장까지 기득권 질서를 타파하고 새로운 대한민국 만드는 일에 노력할 것"이라 강조했다.또한 국회 정개특위의 즉각적인 가동, 3~5인 중대선거구제 도입, 비례대표 30% 이상 확대, 연동형 비례제 안착 등을 요구했다.이에 한 원내대표는 "정치개혁은 민주주의의 뿌리를 튼튼히 하는 일"이라며 "민주주의의 뿌리에서 함께 자란 우리가 함께 나아갈 때 정치개혁을 이룰 수 있다"고 답했다.진보 4개 정당에서 요구한 정치개혁 의제와 관련해 "더 풍부하고 단단한 민주주의를 만들기 위한 방안이라고 확신하고 상당 부분 공감한다"며 "오늘 말씀하신 내용을 새기고 국회 정치개혁특별위원회에서도 심도 있는 논의가 진행되도록 하겠다"고 했다.