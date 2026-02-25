닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 경제일반

[단독]우희종 마사회장. 26일 공식 취임식 연다…첫 출근 21일만

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260225010007587

글자크기

닫기

조상은 기자

승인 : 2026. 02. 25. 15:16

한국마사회 본관
우희종 한국마사회장이 오는 26일 공식 취임식을 갖는다.

25일 마사회에 따르면 우 회장이 26일 오전 10시 30분 대강당에서 전 직원이 참석한 가운데 취임식을 개최한다.

이달 5일 마사회 본사가 있는 과천 경마장으로 첫 출근한 지 21일 만이다.

그동안 우 회장은 정부의 과천경마장 이전 추진 발표 이후 마사회 노동조합의 출근 저지 투쟁 등으로 공식 취임식 없이 관람대에서 임시국회 대비 업무보고 자료 검토, 일반 결제 등을 수행했다.

하지만 지난 15일 '경마공원 이전 반대 서명 운동'에 우 회장 자신이 이름을 서명하고 사인한 후 노조의 전향적 입장 변화로 인해 25일 집무실 출근, 26일 공식 취임식을 개최하는 것이다.

마사회 노조는 "'이해관계자와 충분한 협의 없이 독단적 (경마장 이전) 추진은 불가하다'는 우 회장의 입장 변화를 이끌었냈다"면서 "면서 "우 회장이 노조의 문제의식에 공감하고 있는 것으로 확인했기 때문 출근 저지 투쟁을 유보한다"고 말했다.

단 마사회 노조는 향후 우 회장의 입장 및 태도 등에 따라 투쟁 가능성을 열어뒀다.

마사회 노조는 "마사회 생존권을 사수하는 '기관장 우희종'의 책임 있는 행동이 필요하다"면서 "27일 예정된 농식품부 장관 보고와 향후 재개될 임시국회에서 우 회장이 진정으로 우리 일터를 지키기 위해 어떻게 대처하는지 똑똑히 지켜보겠다"고 말했다.

이어 "우 회장은 말산업 종사자와 조합원의 생존권을 수호하는 책임자 본분을 다해야 한다"면서 "실질적인 정부 정책 철회 성과가 도출될 때까지 노조는 물러서지 않고 투쟁을 전개할 것"이라고 강조했다.

한편 마사회 내부는 우 회장이 취임식에서 정부의 과천 경마장 이전 관련 입장 표명이 있을지에 대해 촉각을 곤두세우고 있다.
조상은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李 “경자유전에 공산당 운운…이승만은 빨갱이 공산주의자 아냐”

현대차 ‘수소 회랑’ 인프라로 캐나다 잠수함 수주 승부수… 60조 규모 프로젝트 지원사격

쿠팡 사태, 美 USTR ‘무역법 301조’ 조사 변수 부상…한국 조사 리스크 고조

길동 아파트 휠 긁힘 수리비 상습 의혹…대리기사들 “20건 넘는 반복 피해” 주장

[갤럭시 언팩] ‘갤S26’ 공개 D-1…철통 보안 속 막바지 준비 한창

테슬라 전기차 보조금 조기 소진? 무보조 인도 안내도 공지

108분 역대 최장 국정연설 트럼프 “미국의 황금시대” 선언하며 관세·경제 정면돌파

지금 뜨는 뉴스

삼겹살데이 앞둔 대형마트…또 ‘10원 전쟁’ 불붙었다

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작

벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사

[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵