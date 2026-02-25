LG전자 VS본부, 첫 MWC 참가…차량용 통신 기술 선보인다

[사진] LG전자, ‘MWC 2026’서 차세대 차량용 스마트 텔레매틱스 솔루션 공개 0 /LG전자

LG전자 VS사업본부가 처음으로 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 'MWC 2026'에 참여한다. 자동차 산업의 패러다임이 소프트웨어 중심에서 인공지능으로 이동하면서 통신 기술이 모빌리티 경쟁력의 핵심으로 부상한 데 따른 것이다. LG전자는 이번 박람회를 기회로 통신 솔루션을 모색하는 완성차 업체 및 통신사들과 전략적 협업을 꾀한다.25일 LG전자는 다음달 2~5일 열리는 MWC에서 차량 통신용 텔레매틱스 제어장치(TCU)와 안테나를 단일 모듈로 통합한 차세대 스마트 텔레매틱스 솔루션을 공개한다.차세대 스마트 텔레매틱스 솔루션은 5G, GPS, V2X(차량 간 통신), 위성통신 등 다양한 외부 신호를 수집하는 안테나와 수집된 신호를 데이터로 변환해 내부 소프트웨어에 전달하는 TCU를 단일 모듈로 통합해 시스템 효율을 극대화한다.LG전자는 핵심 부품을 직접 설계하고 최적화함으로써, 부품 크기는 줄이면서도 신호 처리 알고리즘은 고도화했다.LG전자는 서로 다른 공간에 설치했던 부품을 통합해 부품 간 연결 구간에서 발생하는 신호 손실을 최소화했다. 차량 외부에서 들어오는 방대한 데이터뿐 아니라 차량 내 연결된 IT 기기와의 데이터도 빠르고 안정적으로 처리한다. 국제표준과 규제를 충족하는 업계 최고 수준의 보안성도 갖췄다는 설명이다.은석현 LG전자 VS사업본부 사장은 "모빌리티 경쟁력의 핵심이 된 차량용 통신 분야에서 세계 1위 텔레매틱스 기술력을 기반으로 혁신 솔루션을 지속 선보여 SDV를 넘어 AIDV 시대를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.