[포토]김용범 청와대 정책실장, ‘아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회’에 참석

김용범 청와대 정책실장./남현수 기자

김용범 청와대 정책실장이 25일 오후 6시 20분 예술의 전당에서 열린 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림'에 참석하고 있다. 이날 추모 음악회에는 세계적인 피아니스트 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬 등이 참여했다. 예술의전당에 따르면 슈베르트 '네 손을 위한 판타지'와 라흐마니노프 '두 대의 피아노를 위한 모음곡 2번', 바그너 '탄호이저' 서곡, 리스트 '헥사메론' 등을 연주한다.