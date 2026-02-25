닫기

산업 자동차

[포토]장재훈 부회장, 故 정주영 추모 음악회에 참석해 귀빈 맞이

남현수 기자

승인 : 2026. 02. 25. 20:23

장재훈 현대차그룹 부회장이 추모 음악회에 온 귀빈들을 맞이하고 있다./남현수 기자
장재훈 현대차그룹 부회장이 25일 서울 예술의 전당에서 열린 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림'에 참석해 귀빈을 맞이하고 있다. 이날 추모 음악회에는 세계적인 피아니스트 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬 등이 참여했다. 예술의전당에 따르면 슈베르트 '네 손을 위한 판타지'와 라흐마니노프 '두 대의 피아노를 위한 모음곡 2번', 바그너 '탄호이저' 서곡, 리스트 '헥사메론' 등을 연주한다.
남현수 기자

