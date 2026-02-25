닫기

산업 자동차

[포토]호세 무뇨스, “정주영 창업주 국가와 모든 세대에 귀감”

남현수 기자

승인 : 2026. 02. 25. 20:33

KakaoTalk_20260225_202501152
호세 무뇨스 현대차 사장./남현수 기자
25일 서울 서초구에 위치한 예술의 전당에서 열린 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림'에 호세 무뇨스 현대차 사장이 참석해 자리를 빛냈다. 호세 무뇨스 사장은 기자와 만나 "정말 놀라운 행사에 함께하게 되서 영광"이라며 "정주영 현대차그룹 창업주는 믿기 어려운 업적을 남긴 인물로 국가와 모든 세대에 대한 훌륭한 본보기다"라며 소감을 밝혔다.
