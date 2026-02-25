[포토]정의선 회장, 아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회에 참석

KakaoTalk_20260225_205012820 0 정의선 현대차그룹 회장이 故 정주영 회장 추모 음악회에 입장하는 모습./남현수 기자

정의선 현대자동차그룹 회장이 25일 예술의 전당에서 열린 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림'에 참석하고 있다. 이날 추모 음악회는 아산 정주영 서거 25주기를 추모하기 위해 열렸다.