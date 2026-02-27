LG전자 베스트샵 갤러리아 광교점, 봄 맞이 대규모 가전 행사 연다

LG전자 베스트샵 갤러리아 광교점이 팝업스토어 그랜드 오픈을 기념해 오는 3월 22일까지 2026년 상반기 최대 규모의 가전 행사를 진행한다. 이번 행사는 3월 5일까지 사전 예약을 진행한 뒤, 3월 6일부터 본격적인 본 행사에 돌입한다.

행사 대상은 봄철 웨딩과 입주, 이사 및 인테리어를 앞둔 고객들로, 특별 할인과 상품권 증정, 제휴 브랜드 혜택 등 상반기 최고 수준의 구매 혜택이 제공될 예정이다. 특히 팝업스토어 오픈을 맞아 기본 할인 외에 오픈점 단독 특별 할인을 추가 적용하고, 백화점 최고 수준의 사은품과 추가 상품권 혜택을 마련했다.

예비부부를 위한 '웨딩 박람회'도 매장 8층에서 두 차례에 걸쳐 운영된다. 1차 행사는 레브웨딩과 협업해 3월 7일부터 8일까지, 2차 행사는 라벨르엘린웨딩과 함께 3월 14일부터 15일까지 진행된다. 매장 측은 웨딩 및 입주 고객에게 라이프스타일과 예산에 맞춘 1:1 맞춤 컨설팅을 제공하며, 초프리미엄 라인인 LG 시그니처와 SKS 전문 상담을 통해 최적의 솔루션을 제안한다는 방침이다.

다품목 동시 구매 고객을 위한 혜택도 강화됐다. TV, 에어컨, 냉장고 등 주요 가전 품목 중 2개 이상을 동시에 구매할 경우 최대 540만원 상당의 혜택을 제공하며, 구입 금액대에 따라 최대 110만원 상당의 상품권이 증정된다. 또한, 결제 금액이 600만원에서 2000만원대에 이를 경우 테팔, 햄튼, WOLL 등 프리미엄 브랜드의 주방용품 세트나 소형 가전을 선택해 받을 수 있다.

매장 관계자는 "이번 행사는 수원 및 광교 인근 지역의 결혼과 입주를 앞둔 고객들에게 올해 상반기 중 가장 좋은 가전 마련 기회가 될 것"이라고 전했다. 상세 정보 및 변경 사항은 갤러리아 백화점 광교점 8층 LG전자 베스트숍 매장 문의를 통해 확인 가능하다.