리스테린, 엔하이픈 앰버서더 선정 신규 캠페인 전개

‘TO DO LIST, TO DO LISTERINE!’ 캠페인 공개…MZ 세대의 구강 세정 루틴 확산 목표

1

세계 및 국내 판매 1위 구강청결제 브랜드 리스테린(LISTERINE)을 전개하는 한국존슨앤드존슨판매 유한회사가 글로벌 K-POP 그룹 엔하이픈을 아시아·태평양(APAC) 지역 앰버서더로 선정하고 신규 통합 캠페인 'TO DO LIST, TO DO LISTERINE!'을 공개했다고 27일 밝혔다.

이번 캠페인은 일상 속 '하루의 할 일(To Do List)'을 실천하듯 구강 관리 루틴을 자연스럽게 습관화하자는 메시지를 담고 있다. 양치질만으로는 관리가 어려운 구강 내 사각지대까지 케어하는 마우스워시 사용을 제안하며, 균형 잡힌 데일리 구강 루틴의 중요성을 강조하는 데 초점을 맞췄다.

국내에서는 오는 3월 1일 엔하이픈이 출연한 TV 및 디지털 광고가 처음 공개된다. TV와 디지털 채널을 아우르는 멀티채널 온에어를 시작으로 프로모션과 스페셜 굿즈 이벤트가 순차적으로 진행될 예정이다. 또한 4월에는 서울 주요 지역 옥외광고와 함께 올리브영 홍대 타운점 팝업스토어를 운영하는 등 소비자 체험 중심의 프로그램도 마련된다.

엔하이픈은 글로벌 팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서 높은 커뮤니티 가입자 수를 기록하며 활발한 팬 소통을 이어가고 있다. 특히 2025 MAMA AWARDS에서 'FANS' CHOICE OF THE YEAR'를 수상하며 글로벌 보이그룹으로서의 입지를 강화했다. 이와 함께 미니 3집 'MANIFESTO : DAY 1' 수록곡 'SHOUT OUT'이 국제 스포츠 이벤트에서 대한민국 국가대표 선수단 공식 응원가로 선정되는 등 다양한 분야에서 활동 영역을 확장하고 있다.

리스테린 브랜드 관계자는 "무대 위 에너지와 건강한 라이프스타일을 동시에 보여주는 엔하이픈 이미지가 브랜드가 지향하는 '데일리 구강 루틴' 메시지와 부합한다"며 "한국을 포함한 APAC 전역에서 다양한 콘텐츠를 통해 올바른 구강 케어 습관을 알릴 계획"이라고 밝혔다.

신규 광고는 엔하이픈 멤버들이 운동, 스타일링, 식사 관리 등 하루의 'To Do List'를 하나씩 수행하는 모습을 담았다. 마지막 항목으로 '입속 케어'를 체크하며 리스테린으로 루틴을 마무리하는 장면을 통해 "TO DO LIST LISTERINE, 입속까지 매일 씻으세요!"라는 메시지를 전달한다.

리스테린은 앞으로도 리테일·디지털 캠페인, 콘텐츠 협업, UGC 챌린지 등 다양한 마케팅 활동을 통해 '양치+구강청결제'의 균형 잡힌 구강 관리 문화를 확산해 나간다는 방침이다.