‘3세대 AI폰’ 갤럭시 S26 베일 벗다… 외신 “프라이버시 디스플레이, 애플이 복사해야 할 혁신”

SAMSUNG ELEC-SMARTPHONES/ 0 노태문 삼성전자 대표이사 사장이 25일 오후(,현지시간) 미국 샌프란시스코 '팰리스오브파인아트'에서 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 소개하고 있다./로이터·연합

SAMSUNG ELEC-SMARTPHONES/ 0 메이슨 페이지 삼성전자 제품 마케팅팀 팀장이 25일 오후(,현지시간) 미국 샌프란시스코 '팰리스오브파인아트'에서 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 소개하고 있다./로이터·연합

Samsung Unpacked 0 25일 오후(,현지시간) 미국 샌프란시스코 '팰리스오브파인아트'에서 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'가 공개되고 있다./AP·연합

'3세대 AI 스마트폰' 갤럭시S26 시리즈 0 삼성전자가 25일 오후(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 공개한 스마트폰 갤럭시S26 시리즈가 제품 발표회장에 전시돼 있다./연합

삼성전자는 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '팰리스오브파인아트(Palace of Fine Arts)'에서 '갤럭시 언팩 2026' 행사를 개최하고 갤럭시 S26 시리즈를 공개했다.이번 행사에서 공개된 갤럭시 S26·S26+·S26 울트라에 대해 외신들은 '재창조보다는 진화(Refines instead of reinvents)'라며 '3세대 인공지능(AI) 스마트폰'이라는 정체성을 분명히 했다는 평가를 내놓았다.특히 외신들은 프라이버시 디스플레이· AI 에이전트와 물리적 설계의 우수성 등이 경쟁사인 애플의 아이폰에 우위를 보였다고 분석했다.◇ 삼성 갤럭시 S26, 점진적 진화 뒤에 숨은 '3세대 AI'의 완성도외신들은 공통적으로 대화 맥락을 분석해 필요한 기능을 '슬그머니 제안'하는 나우 넛지(Now Nudge), 음성 AI 에이전트로 택시 호출·음식 배달 같은 다단계 작업을 처리하는 '에이전트', AI 사진·영상 보정 및 문서 스캔·오디오 지우기와 같은 '빠르고 단순한' AI 도구, 그리고 울트라 모델의 프라이버시 디스플레이를 핵심 포인트로 꼽았다. 이번 시리즈의 핵심 키워드로는 '3세대 AI폰'과 '통합 AI 플랫폼'이 함께 거론됐다.◇ 나우 넛지·통합 AI 플랫폼…사용자보다 먼저 움직이는 '에이전틱 경험'갤럭시 S26 시리즈는 제품과 운영체제(OS) 전반에 통합된 직관적인 AI를 전면에 내세웠고, 사용자가 요청해야 동작하는 방식이 아니라 상황과 맥락에 맞는 기능을 '슬그머니' 제안하는 나우 넛지를 대표 기능으로 제시했다."함께 여행을 다녀온 친구가 현지 사진을 보내달라"는 메시지가 오면 관련 사진을 모은 페이지로 연결되는 버튼을 표시하고, "26일 오전 9시 회의 괜찮으세요?"라는 메시지를 받으면 중복 일정 여부를 찾아 보여주며, 비용 각출 대화가 오가면 송금 앱 버튼을 제안하는 식이다.또한 삼성전자는 자체 모델 빅스비(Bixby)뿐 아니라 구글의 제미나이와 퍼플렉시티 등도 기본 AI 에이전트로 설정할 수 있도록 했고, 일정 등록·웹 검색 같은 단순 기능을 넘어 택시 호출이나 음식 배달처럼 여러 단계를 거쳐야 하는 작업을 음성 AI 에이전트로 처리할 수 있도록 했다.현장 시연에서는 측면 버튼을 눌러 제미나이를 호출한 뒤 "우버를 불러줘"라고 말하면 우버 앱을 열고 목적지를 검색한 다음 하차 지점과 운임을 확인하고 결제 단계에서 알림을 띄우는 흐름이 제시됐다.미국 경제매체 CNBC 방송은 삼성의 제미나이·퍼플렉시티·업그레이드된 빅스비 결합을 '한 기기 내 세 개의 AI 엔진'이라고 평가하면서 애플의 '제미나이 기반 시리(Siri) 전면 개편(overhaul)' 일정이 지연될 수 있다고 전망했다.◇ 프라이버시 디스플레이, 하드웨어 보안의 정점...WSJ "애플도 따라(copy) 해야"미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 '애플이 따라 해야 한다'는 기사에서 프라이버시 디스플레이를 보안·안전의 관점에서 높이 평가했다. WSJ는 옆 사람의 '엿보기(snoop)'가 은행 잔고·비밀번호·잠금 코드와 같은 핵심 정보로 직결된다며 프라이버시 디스플레이가 값싼 플라스틱 필름의 단점을 없애는 하드웨어 혁신이라고 규정했다.다만 이 신문은 이 디스플레이가 "모든 시선(all angles)을 완전히 차단하는 것은 아니다"며 '만능'이 아니라 '방어 범위가 큰 기능'이라고 소개했다.유에스에이투데이는 프라이버시 디스플레이가 차세대 스마트폰의 필수품(must-have)이 될 가능성이 있다며 부착·제거·지문인식 등 불편한 점이 있었던 기존 플라스틱 프라이버시 필터와 달리, 픽셀 단위로 빛의 방향을 제어해 같은 화면에서 '사적인(private) 정보'와 '공유 가능한(unrestricted) 정보'를 함께 다룰 수 있다는 점이 '가장 강렬한 변화'라고 평가했다.미국 경제매체 포브스는 갤럭시 S26 시리즈의 핵심 차별화 요소를 기능 혁신 관점에서 조명했다. 포브스는 울트라 모델의 프라이버시 디스플레이를 '가장 눈에 띄는 기능'이라며 단순 액세서리 대체가 아닌 하드웨어 기반 사생활 보호 기술이라고 평가했다.또한 업그레이드된 빅스비를 '자연어 설정 전문가'로 규정하며 복잡한 메뉴 탐색 없이 설정을 찾고 변경하는 경험을 '진짜 AI의 사용' 사례로 제시했다.◇ 성숙기 시장의 해법, '보여주기 쉬운 킬러 하드웨어'정보통신(IT) 매체 씨넷(CNET)은 갤럭시 S26 시리즈의 '킬러 기능'으로 프라이버시 디스플레이를 지목했다. 씨넷은 이를 'AI와 무관한 하드웨어 혁신'으로 규정하면서 성장세가 둔화된 스마트폰 시장에서는 소비자가 즉각 체감할 수 있고 설명이 쉬운 기능이 새로운 구매 수요를 만들어낸다고 강조했다.PC매거진(PCMag)도 갤럭시 S26 울트라의 프라이버시 디스플레이를 울트라 모델의 핵심 차별화 요소로 평가하며 '각도 픽셀' 기반 하드웨어 구현에 주목했다.이 매체는 S26 시리즈 전반에 대해 '더 빠른 프로세서, 더 똑똑한 AI, 더 유능한 카메라'라는 방향의 개선이 이루어졌다고 평가하면서도 울트라 외 모델에서는 디자인 및 기능 측면의 '큰 변화'가 제한적이라고 지적했다. 또한 S펜에 대해 새 기능이 없고, 기존 버튼을 활용한 카메라 트리거 및 파워포인트 슬라이드 제어 등 일부 기능이 삭제됐다고 전했다.◇ 아이폰 17 프로 맥스 압도하는 3대 초격차...'더 가볍고, 더 똑똑하며, 더 프라이빗하다'외신들은 특히 프라이버시 디스플레이를 S26 시리즈의 가장 강력한 혁신으로 꼽으며 경쟁사인 애플의 아이폰 대비 비교 우위를 △ 하드웨어 기반 프라이버시 보호 △ 더 얇고 가벼운 물리 설계 △에이전틱 AI 실행 능력을 꼽았다.첫째, 하드웨어 기반의 사생활 보호 기술이다. 씨넷과 매셔블(Mashable)은 프라이버시 디스플레이를 '소프트웨어 기교가 아닌 하드웨어'라고 규정했다. WSJ도 '플라스틱 프라이버시 필터'와 대비해 업데이트로 따라오기 어려운 하드웨어 차별화 요소라고 평가했다.둘째, 물리적 설계의 우수성이다. 유에스에이투데이·씨넷은 갤럭시 S26 울트라가 S펜을 내장하고도 아이폰 17 프로 맥스에 비해 '더 얇고(7.9mm vs 8.8mm) 가볍다(214g vs 233g)'고 전했다.셋째, AI 에이전트 실행 능력이다. CNBC·포브스는 구글 제미나이를 기반으로 제3자 앱까지 확장되는 에이전틱 AI를 핵심 경쟁력으로 평가했다. CNBC는 음성 명령을 통한 '우버 호출' 시연 흐름을 소개하며 이를 에이전틱 경험이라고 설명했다.씨넷은 별도 기사에서 갤럭시 S26 울트라와 아이폰 17 프로 맥스 비교표를 제시하면서 울트라의 낮은 반사, 더 얇고 가벼운 설계, 프라이버시 디스플레이 탑재를 비교 우위로 꼽았다.◇ f/1.4 조리개와 AI ISP가 만든 야간 촬영의 도약카메라·영상 영역에서는 'AI 기반 고도화'와 '조용하지만 강한 업그레이드'가 언급됐다. 외신들은 울트라와 플러스 모델에는 프로스케일러(Proscaler)가 적용돼 윤곽을 더 선명하게 표현한다고 소개됐고, 셀카 촬영에서는 AI 기반 이미지 신호 처리 프로세서(AI ISP)가 머리카락·눈썹·피부 색조 등 세부 묘사를 자연스럽게 해준다고 전했다.문서 스캔도 카메라 기능에 통합돼 그림자 제거·구김 복원·책장 굴곡 보정 등 '유료 앱에서 보던 기능'이 기본 제공된다는 평가가 나왔다.씨넷은 비디오 촬영에서 수평을 유지하는 수평 잠금 기능을 크게 부각했다. 나인투파이브(9to5)구글은 갤럭시 S26 울트라 카메라의 물리적 하드웨어 변화를 주목하면서 더 넓어진 조리개를 통해 저조도 환경에서 47% 더 많은 빛을 받아들이도록 설계됐다고 전했다. 또한 전문가용 APV 코텍 지원을 프로 사용자 관점에서 의미 있는 요소라고 평가했다.◇ 반도체 대란이 바꾼 지형도, 과감한 용량 전략외국 매체들은 갤럭시 S26 시리즈의 가격 책정 문제를 가격 구조·저장 용량 전략, 그리고 가격 인상에 따른 소비자 부담 증가라고 통합적으로 해석했다.CNBC는 기본 모델과 플러스 모델 가격이 각각 100달러 인상되지만, 울트라는 1299달러로 가격이 유지된다며 프리미엄 모델의 가격 동결이 프리미엄 부문 방어 전략이라고 분석했다.포브스는 128GB 모델 삭제 및 전 모델 256GB 시작 결정이 제품군 단순화와 평균 판매가격 방어 전략의 일환이라고 평가했다. IT 전문 매체 포켓린트(Pocket-lint)는 기본·플러스 모델 가격 인상이 정당화가 어렵다고 지적했다.갤럭시 S26 시리즈는 다음달 11일부터 한국과 미국을 비롯한 세계 120여개국에 순차 출시된다.