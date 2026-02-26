바르셀로나 호텔 숙박세 4월부터 1인당 최대 2.5만원 인상

바르셀로나 0 스페인 바르셀로나 전경/게티 이미지 뱅크

스페인 바르셀로나가 관광객 1인당 숙박세를 최대 15유로(약 2만5000원)까지 인상하기로 했다. 급증한 관광 수요로 인한 주택 가격 상승과 단기 임대 확산 문제에 대응하기 위한 조치다.26일(현지시간) 스페인 카탈루냐주 자치의회는 휴가용 임대 숙소 이용객에 대한 관광세 상한을 기존 1박당 6.25유로에서 12.5유로로 두 배 인상하는 법안을 승인했다고 로이터통신이 보도했다. 이번 조치는 2028년까지 모든 단기 임대 숙소를 금지하겠다는 기존 계획에 앞서 시행된다.앞으로 호텔 투숙객은 오늘 4월부터 숙박 시설 등급에 따라 1박당 최대 10~15유로의 세금이 부과된다. 현재는 5~7.5유로 수준이다. 이에 따라 바르셀로나 호텔의 약 절반을 차지하는 4성급 호텔에서 2명이 2박을 할 경우 추가 부담액은 최대 45.6유로에 이를 수 있다. 이는 지방정부가 1인당 1박 최대 11.4유로까지 부과할 수 있기 때문이다.5성급 호텔 투숙객은 1박당 최대 15유로를 부과한다. 크루즈선 승객은 기존과 유사한 약 6유로 수준을 유지한다.카탈루냐 의회는 이번 관광세 인상으로 확보되는 세수의 25%를 바르셀로나의 주택난 해소에 사용할 계획이라고 밝혔다.바르셀로나는 연간 약 1580만 명의 관광객이 방문하는 대표 관광 도시다.그러나 최근 몇 년간 단기 임대 숙소 증가로 주택 가격이 상승하면서 주민들의 불만이 커졌다. 일부 시민들은 관광객 증가가 임대료 상승을 부추긴다고 주장해 왔다.호텔업계는 우려를 나타냈다. 바르셀로나 호텔협회 마넬 카살스 사무총장은 "세금 인상 효과를 점진적으로 검토하자는 제안이 받아들여지지 않았다"며 관광 경쟁력 약화를 우려했다.관광 플랫폼 홀리두(Holidu)의 2025년 조사에 따르면, 관광세 인상 전 바르셀로나는 유럽에서 11번째로 숙박세가 높은 도시였다.