건설·부동산 업계소식

작년 LH 공공분양 아파트 청약 당첨자 10명 중 6명은 청년

전원준 기자

승인 : 2026. 02. 26. 09:45

1만7828명 중 1만605명…"주거 사다리 역할 충실"
과천주암 C1블록 등 세자릿 수 경쟁률 단지도
부부 중복 신청건도 약 30% 달해
숫자로 보는 2025년 LH 공공주택 청약
숫자로 보는 2025년 한국토지주택공사(LH) 공공주택 청약./LH
작년 한국토지주택공사(LH) 공공분양 아파트에 당첨된 10명 중 6명은 만 19~39세 청년인 것으로 조사됐다.

LH는 지난해 공공주택 청약 데이터를 분석한 '숫자로 보는 2025년 LH 공공주택 청약' 결과를 26일 발표했다.

최초 당첨자 1만7828명 중 청년(만19세~39세)은 1만605명으로, 당첨자의 59%를 차지했다. 공공분양 제도가 청년층의 내 집 마련을 위한 실질적 사다리 역할을 하고 있음을 보여주는 수치라는 설명이다.

특히 공공분양은 일반공급 물량 중 20%를 추첨 방식으로 배정하는 만큼, 청약 저축액이 적거나 무주택 기간이 상대적으로 짧은 청년도 당첨 기회를 확보할 수 있다.

LH는 지난해 전국 39개 단지, 공공분양주택 총 2만3000가구를 공급했다.수도권 1만8000가구, 지방 5000가구다.

이 중 경기 과천주암 C1블록 전용면적 84㎡형은 154 대 1의 경쟁률을 보였다. 이어 고양창릉 S5블록 전용 84㎡형 104 대 1, 하남교산 A2블록 전용 59㎡형 87 대 1 순으로 높았다.

신혼부부들 사이에선 당첨 확률을 높이기 위한 중복 청약자가 많았다.

공공분양 전체 청약 신청 38만9680건 중 11만7599건(약 30%)이 부부 중복 신청이었다.

아울러 LH 일반 공공분양 청약을 통해 내집 마련에 성공한 신생아 가구는 1909가구였다.

LH 관계자는 "공공분양이 청년, 신혼부부 등 무주택 실수요자의 내 집 마련 기회이자 주거사다리 역할을 맡고 있는 만큼, 적기에 공공주택을 안정적으로 공급할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.
전원준 기자

