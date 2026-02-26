64만㎡ 규모 상방공원 품은 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 공급

1·2단지 총 2105가구…1004가구 규모 1단지 우선 분양

경산 상방공원 호반써밋 1단지' 0 경북 '경산 상방공원 호반써밋 1단지' 아파트 투시도./호반건설

호반건설이 경북 경산시에서 새 아파트를 선보인다.호반건설은 26일 '경산 상방공원 호반써밋 1단지'의 견본주택을 열고 본격적인 분양에 나선다고 밝혔다.이 단지는 총 2105가구(1·2단지)로 지어진다.이번에 분양하는 1단지는 지하 2층~지상 35층, 8개동, 전용면적 74~99㎡형 총 1004가구로 조성된다. 전용별 가구 수는 △74㎡A 110가구 △84㎡A 428가구 △84㎡B 170가구 △99㎡A 150가구 △99㎡B 146가구 등이다.청약 일정은 오는 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위, 11일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자는 다음달 17일 발표한다. 정당계약은 3월 30일부터 4월 1일까지 사흘 간 이뤄진다. 입주는 2029년 1월 예정이다.경산 첫 민간공원 특례사업인 상방공원과 함께 조성된다. 경산 최대 규모 약 64만㎡ 문화예술공원이다. 예술·역사·자연을 테마로 한 다채로운 공원과 연면적 약 9000㎡의 전문 공연장인 문화예술회관, 야외공연장, 윤슬전망대 등 복합문화 시설을 가까이에서 누릴 수 있다.KTX경산역과 경안로 등 교통망이 갖춰져 있다.교육 여건도 마련됐다. 경산초, 동부초 등이 인접하다.단지 안에는 실내체육관, 골프연습장, 작은 도서관, 주민카페 등이 마련될 예정이다.분양 관계자는 "경산 상방공원 호반써밋은 경북 경산지역 최초 민간공원조성 특례사업을 통해 들어서는 대단지 공동주택으로 교통 접근성, 생활 편의성을 모두 갖췄다"며 "2단지도 추가 공급을 계획하고 있어 경산 내 호반써밋 브랜드타운으로 자리매김하면서 일대가 대대적인 변화를 맞이할 것으로 기대한다"고 말했다.