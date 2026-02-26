닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

마포로5-2구역 재개발 시공사 선정 재공고…조합 “공정하게 추진”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260226010007860

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 02. 26. 10:03

1
서울 마포로5구역 제2지구 재개발정비사업 현장 전경.
서울 마포로5구역 제2지구 도시정비형재개발사업이 시공사 선정 재공고를 올리고 사업정상화에 속도를 내고 있다.

26일 정비업계에 따르면 마포로5-2구역 재개발정비사업 조합은 지난 25일 시공자 선정을 위한 입찰 재공고를 냈다.

앞서 진행된 1차 입찰에서는 남광토건과 두산건설이 참여했으나, 두산건설이 일부 입찰 서류를 제출하지 못해 무효 처리됐다. 이에 남광토건 단독 입찰 구도로 정리됐고, 경쟁 요건을 충족하지 못해 최종 유찰됐다.

이에 조합은 시공사 선정 재공고를 냈으며, 오는 4월 21일을 입찰 마감일로 확정했다. 현장설명회는 오는 3월 6일 개최될 예정이다.

조합은 사업 지연을 최소화하고 공정한 경쟁을 통해 시공사를 선정하겠다는 원칙에 따라 진행할 계획이다.

조합이 공고한 '시공자 선정 입찰공고'에 따르면, 이번 입찰은 도시 및 주거환경정비법과 국토교통부 고시 '정비사업 계약업무 처리기준'에 근거해 진행되며, 입찰보증금은 입찰금액의 40% 범위 내 400억원으로 명시됐다. 시공사 선정이 완료되면 대지면적 5596.2㎡의 부지에 연면적 4만4292.906㎡, 지하 6층~지상 28층 높이의 공동주택(192가구) 및 근린생활시설이 조성된다.

해당 구역은 도심과 인접한 입지로 교통 접근성과 생활 인프라를 갖춘 지역으로 평가받는다. 인근 정비사업과 연계한 주거벨트 형성 가능성도 거론되고 있다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독]‘국가 전력량’ 넘어 폭주하는 AI데이터센터…‘국민 절반’ 전기 삼킨다

[단독]매일 물 1.2억ℓ씩…지역 주민 ‘생존 경쟁’ 떠미는 AI데이터센터

AI가 의도까지 파악해 제안… 앱 접속 않고도 택시 호출까지

김정은 “한국, 동족이라는 범주서 영원히 배제...가장 ‘적대적 국가’”

[갤럭시 언팩] ‘갤S26’ AI에 환호성 터졌다…케데헌 ‘매기 강’도 깜짝 방문

엔비디아 또 ‘사상 최대’…서학개미 웃었다, 분기 매출 681억달러 돌파

김정은의 ‘보검’ 정찰총국, 한반도와 세계를 위협하는 복합 범죄 조직 실체

지금 뜨는 뉴스

삼겹살데이 앞둔 대형마트…또 ‘10원 전쟁’ 불붙었다

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작

벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사

[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵