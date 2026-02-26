닫기

‘봄 성수기’ 3월 전국서 3만7381가구 분양…서울 9025가구

전원준 기자

승인 : 2026. 02. 26. 10:29

부동산R114 분석…작년 동기 4761가구 대비 약 8배
시도별 3월 아파트 분양 예정물량
시도별 3월 아파트 분양 예정물량./부동산R114
봄 분양 성수기인 3월 전국 아파트 청약시장에서 총 3만7000여 가구가 풀릴 예정이다.

26일 부동산R114에 따르면 3월 전국에서는 47개 단지, 총 3만7381가구(임대 포함)가 분양에 나선다. 작년 3월 정치적 불확실성이 최고조에 달하면서 분양 실적이 4761가구에 그쳤던 것과 비교해 증가폭이 크다.

수도권에서는 29개 단지, 총 2만4218가구가 공급을 앞두고 있다. 경기 1만3720가구, 서울 9025가구, 인천 1473가구 등이다. 이 중 서울은 연내 최다 물량으로 예상된다.

지방에서는 △충남 4853가구 △부산 2616가구 △경남 2094가구 △전남 1365가구 △충북 1351가구 등이 집주인을 찾는다.

부동산R114 관계자는 "서울 및 수도권 선호 지역은 높은 분양가에도 불구하고 비교적 양호한 청약 성적을 이어가고 있다"면서도 "다만 대출 한도 제한으로 현금 조달 부담이 커지면서 주택 가격과 면적 기준의 눈높이를 한 단계 낮추는 수요층이 느는 추세"라고 설명했다.

이어 "비교적 가격이 저렴한 전용면적 60㎡형 미만의 소형 면적대 위주로 청약 통장이 더욱 집중될 것으로 예상된다"고 덧붙였다.
전원준 기자

