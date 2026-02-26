[포토]허위 ·조작정보 대응 현황과 향후 계획 발표하는 유재성 대행

유재성 경찰청장대행이 26일 오전 서울 종로구 정부서울청사 공용브리핑룸에서 열린 AI 악용 등 가짜뉴스 엄정 대응을 위한 검경 합동 담화문 발표을 발표하고 있다.이 자리에는 구자현 검찰총장대행이 동석했다.