한병도 “코스피 6000 시대 시작…주가 누르기 방지법 등 추진”

한병도 더불어민주당 원내대표가 26일 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 '코스피 6000 시대' 개막을 알리며 주가 누르기 방지법 등을 통해 계속해서 자본시장 선순환 구조 마련에 노력하겠다고 밝혔다.한 원내대표는 26일 열린 정책조정회의에서 "코스피가 5000을 달성한 지 한 달 만에 6100을 돌파했다. 어제 3차 상법 개정으로 기업의 혁신 성장과 주주가치 제고가 선순환하는 건강한 자본시장의 토대를 완성했다"고 말했다.그러면서 "민주당은 여기서 멈추지 않을 것이다.주가 누르기 방지법, 한국형 디스커버리 제도, 스튜어드십 코드 확대 등 남아 있는 자본시장 개혁을 통해 코리아 프리미엄 시대를 열겠다"고 부연했다.민주당은 정치검찰 조작 기소와 진상규명 및 공소 취소를 위한 국정조사 추진위원회 출범 소식도 알렸다. 한 원내대표는 "제가 직접 위원장을 맡았다. 대장동, 백현동 위례 신도시 개발, 성남 FC 후원금, 쌍방울 대북 송금 사건 등은 정치검찰이 진실을 가리려 했던 대표적인 조작 기소 사건이다"고 했다.한 원내대표는 "정치검찰의 조작 수사와 기소는 헌법과 민주주의, 국민의 인권을 유린하는 중대 범죄다. 민주당은 국정조사 추진위원회를 통해 윤석열 정치검찰의 수많은 조작 사건을 규명하도록 하겠다"고 덧붙였다.이재명 정부의 부동산 정상화 정책을 뒷받침하겠다는 의지도 드러냈다. 전날 이 대통령은 농사를 짓지 않는 농지에 대한 전수조사와 매각 명령 방안 검토를 지시한 바 있다.한 원내대표는 "농지 투기가 양극화와 지역 소멸을 부추기고 있다. 대통령의 지시는 헌법 제121조 경자유전 원칙에 따른 당연한 조치다. 민주당은 정부와 함께 농촌 투기 세력이 발붙일 곳이 없도록 만반의 대책을 세울 것이라고 강조했다.