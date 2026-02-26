닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

이준석 “부정선거 음모론, 보수 악성부채…민주주의 근간 흔들어”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260226010007903

글자크기

닫기

김동욱 기자 | 채종일 기자

승인 : 2026. 02. 26. 10:53

개혁신당 이준석 대표 발언<YONHAP NO-3097>
개혁신당 이준석 대표가 지난 9일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 오른쪽은 천하람 원내대표. /연합
이준석 개혁신당 대표가 오는 27일 유튜버 전한길 씨와의 부정선거 관련 공개 토론을 앞두고 "부정선거 음모론은 보수 진영의 만성 악성부채"라고 말했다.

이 대표는 26일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "선거에 지면 혁신과 반성 대신 음모론으로 다음 선거까지 연명하는 행태가 계속됐다"며 이같이 밝혔다.

앞서 이 대표는 지난 5일 부정선거를 주장해 온 유튜버 전 씨에게 공개 토론회를 제안했고 전 씨가 이를 수락했다. 토론은 27일 오후 6시에 열릴 예정이다.

이 대표는 "음모론에 포획된 윤석열 전 대통령이 계엄을 일으켰고 보수진영은 괴멸했다"며 "음모론은 거짓말로 시작해 내란으로 끝났다"고 말했다.

이어 "우리나라 선거의 공정성을 믿지 못하게 만드는 것은 민주주의의 근간을 흔드는 것"이라며 "더러워서 피한다면 보수 몰락을 만든 공범이 되는 것"이라고 지적했다.

이 대표는 부정선거론을 '암세포'에 비유하며 "암세포를 방치하면 정상 세포의 영양을 빼앗고, 장기를 망가뜨리며 전이가 돼 결국 생명을 앗아간다"고 했다.

또 "음모론을 자기 지지 세력에 보태려는 자들이 있다. 음모론에 기생하는 정치인들이 음모론자들보다 해롭다"며 "이들은 선동과 왜곡만 일삼을 뿐 토론을 제안하면 말도 안 되는 소리를 하며 빠져나간다"고 꼬집었다.

그러면서 "토론장에는 못 나오면서 유튜브에는 매일 나온다. 검증은 피하고 조회수는 챙긴다"며 "우리는 일방통행으로만 진실을 외치는 사람들을 선동가라고 부른다"고 비판했다.

이 대표는 "대법원이라는 최고 사법기관의 검증도 부정하는 것은 양심이 없는 것이다. 6년 동안 증거 하나 내놓은 적 없다. 내놓은 건 의혹 뿐"이라며 "음모론을 먹고 사는 사람들에게 토론은 폐업 통보와 같은 것"이라고 비판했다.
김동욱 기자
채종일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독]‘국가 전력량’ 넘어 폭주하는 AI데이터센터…‘국민 절반’ 전기 삼킨다

[단독]매일 물 1.2억ℓ씩…지역 주민 ‘생존 경쟁’ 떠미는 AI데이터센터

김정은 “한국, 동족이라는 범주서 영원히 배제...가장 ‘적대적 국가’”

AI가 의도까지 파악해 제안… 앱 접속 않고도 택시 호출까지

[갤럭시 언팩] ‘갤S26’ AI에 환호성 터졌다…케데헌 ‘매기 강’도 깜짝 방문

엔비디아 또 ‘사상 최대’…서학개미 웃었다, 분기 매출 681억달러 돌파

엔비디아, 4분기 매출 98조원 ‘사상 최대’…“AI 거품 우려 잠재워”

지금 뜨는 뉴스

삼겹살데이 앞둔 대형마트…또 ‘10원 전쟁’ 불붙었다

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작

벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사

[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵