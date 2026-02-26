정부 압박 통했나…서울 강남3구·용산구 아파트값 2년 만에 일제히 하락

한국부동산원, 2월 넷째 주 아파트 가격 동향 발표

용산 101주, 강남·서초 100주 만에 하락 전환

다주택자 양도소득세 중과 재개…보유세 강화 전망도

강남3구·용산구 아파트 매물도 1달새 7% 늘어

이미지 0 서울의 한 아파트 밀집지역 전경./연합뉴스

서울 아파트값을 상승을 주도해 왔던 강남3구(강남·서초·송파구) 및 용산구 아파트값이 이번 주 들어 일제히 하락 전환했다. 정부가 다주택자 중과세 재개와 고가 1주택자에 대한 세제 압박을 강화한 영향으로 해석된다.26일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 2월 넷째 주(23일 기준) 서울 아파트 매매가격은 0.07% 올랐다. 다만 상승폭은 이달 들어 4주 연속 축소됐다.특히 서울 부동산 시세를 견인하던 강남3구와 용산구 아파트 매매가격이 모두 하락했다.용산구는 2024년 3월 4일 이후, 강남·서초구는 같은 해 3월 11일 이후 처음 하락했다. 각각 101주, 100주 만이다. 송파구는 올해 3월 넷째 주 이후 47주 만에 상승이 꺾였다.이재명 대통령이 신년 기자회견과 X(옛 트위터)를 통해 다주택자 양도소득세 중과 유예를 더 이상 연장하지 않겠다는 입장을 지속적으로 밝혀 온 점이 영향을 미친 것으로 보인다. 실제 전날 이 같은 내용을 골자로 한 시행령 개정안이 국무회의를 통과했다. 이에 따라 오는 5월 10일부터 서울 등 조정대상지역 주택을 팔 때 기본세율 6∼45%에 2주택자는 20%포인트(p), 3주택 이상 보유자는 30%p 세율을 추가로 적용받는다.여기에다 정부가 보유세 강화 방안을 검토 중이라는 관측까지 시장에 빠르게 퍼지고 있다는 점도 원인으로 지목된다.이렇다 보니 이들 지역 아파트 매물도 쌓이고 있다.이날 부동산 빅데이터 업체 아실(아파트실거래가)에 따르면 강남3구 및 용산구 아파트 매물은 2만4167건으로, 전월(2만2594건)보다 약 7% 늘었다.자치구별로도 강남(8825→9236건, 4.7%)·서초(7480→8052건, 7.7%)·송파(4752→5223건, 9.9%)·용산구(1537→1656건, 7.7%) 모두 매물이 증가했다.같은 기간 전국 아파트값 상승폭도 0.06%에서 0.05%로 다소 줄었다.경기(0.08→0.10%)는 오름폭이 커졌지만, 인천(0.03→0.02%)은 작아졌다.