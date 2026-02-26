“초기비용 일부 지원” 건협, 중소건설사 위한 ‘중대재해 대응 자문단’ 운영

1 0 대한건설협회가 운영하는 '중대재해 대응 자문단'.

대한건설협회가 중대재해 사고 발생에 따른 초기대응 역량이 부족한 중소 건설업체를 지원하기 위해 '중대재해 대응 자문단'을 운영하기로 했다.중대재해 발생 직후 체계적이고 신속한 대응이 중요한데 그간 중소업체는 전문적 법률 지식과 대응 인력의 한계로 인해 초기 조치에 어려움을 겪고 있다는 현장의 목소리가 제기돼 왔다.건설협회는 중대재해 분야에 전문성을 갖춘 법무법인 및 노무법인 소속 전문가 5인(변호사 4인, 노무사 1인)으로 자문단을 구성하고 전문적인 법률·노무 서비스를 개시했다고 26일 밝혔다.자문단은 사고 발생시 △사고 보고 및 자료 제출 △경찰·고용노동부 조사 대응 △피해자 합의 등 초기대응 방향에 대한 전략을 제시한다. 특히 전문가가 직접 현장을 방문해 실효성 있는 자문을 제공할 계획이다.협회는 회원사의 비용 부담을 덜어주기 위해 전문가 초기 현장방문 자문 시 소요비용 일부를 지원한다. 먼저 중대재해가 발생한 중소 건설사가 유선으로 협회에 자문 서비스 이용을 접수하면, 협회는 회원사 여부 확인 후 즉시 전문가와 연결될 수 있도록 상시 지원체계를 운영한다.한승구 건협 회장은 "이번 자문단 운영을 통해 중소 회원사들이 사고 발생 시 겪는 막막함을 덜고, 신속한 전문가 매칭과 자문비용 지원을 통해 실질적인 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 기업들이 법적 리스크에 대한 부담을 덜고 본연의 경영활동에 전념할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 해 나가겠다"고 말했다.