현대건설·현대차, AI 모빌리티 서비스 도입 맞손…“공동주택에 단계적 도입”

1 0 현대건설과 현대자동차 등 양사 주요 관계자들이 26일 서울 종로구 소재 현대건설 본사에서 업무협약을 체결한 후 기념 사진을 촬영하고 있다.

현대건설이 현대자동차와 함께 아파트 단지와 입주민 특성을 반영한 인공지능(AI) 모빌리티 서비스 도입을 추진한다.현대건설이 26일 서울 종로구 소재 회사 본사에서 현대자동차와 '모빌리티 기반 건설산업 특화 서비스 기획 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 대규모 정비사업과 신규 개발사업 확대 등 복잡해진 이동 수요를 충족하기 위한 맞춤형 모빌리티 서비스가 필요하다는 양사의 공감대 속에 마련됐다.양사는 이번 협약을 통해 주거단지 특성에 맞춘 이동 서비스를 공동으로 기획한다. 구체적으로는 △주거단지 유형 및 공간 분석 △시간대·경로별 이동 시나리오 수립 △정류장 및 대기 공간 개발 등을 협업할 예정이다. 이를 통해 단순한 차량 서비스 도입을 넘어, 데이터 기반으로 설계된 인프라-서비스 통합형 모빌리티 모델을 구축하기로 했다.우선적으로 도입이 추진되는 서비스는 수요응답교통(DRT)이다. DRT는 정해진 노선 없이 이용객의 요청에 따라 차량 경로가 실시간으로 조정되는 서비스다.AI 수요 예측과 경로 최적화 기술을 활용해 단지 내 이동 수요에 유연하게 대응할 수 있다는 이점을 가지고 있다. 현대·기아차는 2019년부터 '셔클'이라는 DRT 서비스 플랫폼을 안정적으로 운영하고 있다.현대건설은 주거단지 전용 DRT 도입을 압구정2구역 등 대규모 도심 단지 위주로 검토 중이다.현대건설 관계자는 "이번 협약은 현대차그룹이 보유한 건설과 모빌리티 분야의 역량을 결집해 새로운 미래형 서비스를 창출하는 의미 있는 시도"라며 "현대건설은 입주민의 편리한 이동을 보장하고 차별화된 주거 경험을 제공하기 위해 DRT 외에도 다양한 AI 기반 모빌리티 서비스를 공동주택에 단계적으로 도입할 것"이라고 말했다.