청와대, ‘한국 동족 범주서 배제’ 김정은에 “적대 언행 삼가야”

김정은, 딸 주애와 당 대회기념 열병식 참관<YONHAP NO-2521> 0 북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다./연합뉴스

청와대는 26일 김정은 북한 국무위원장이 한국을 "동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것"이라고 밝힌 데 대해 "남북이 평화롭게 공존하고 함께 번영하는 상생의 미래를 열어가기 위해 계속 노력하겠다"고 밝혔다. 북한의 대남 강경 발언에도 기존의 대화·공존 기조를 유지하겠다는 입장을 분명히 한 것이다.청와대 관계자는 이날 언론 공지를 통해 "남북이 적대와 대결의 언행을 삼가고 상호 존중과 신뢰의 토대를 만들어 나가야 한다"며 이같이 밝혔다. 북측의 대남 메시지 수위와는 별개로 정부의 기본 입장은 변함이 없다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.조선중앙통신에 따르면, 김 국무위원장은 지난 20, 21일에 진행된 9차 노동당 대회 사업총화 보고에서 "가장 적대적인 실체인 대한민국과 상론할 일이 전혀 없다"면서 남북관계를 '적대적 두 국가'로 규정한 기존 노선을 재확인했다김 위원장은 이재명 정부의 대북 유화책에 대해서도 "한국의 현 집권 정권이 겉으로 표방하는 유화적인 태도는 서투른 기만극이고 졸작"이라며 "겉으로는 기만적인 화해와 평화를 제창하면서 '조선반도 비핵화'의 간판 밑에 우리의 무장해제를 획책하는 위해로운 존재를 같은 민족이라는 타성에 포로되여 절대 불가능한 화해와 통일을 이유로 계속 상대하는 것은 더 이상 존속시키지 말아야 할 착오적인 관행"이라고 강하게 비판했다.미국과의 관계에 대해서는 여지를 남겼다. 김 위원장은 "미국이 공화국 헌법에 명기된 우리 국가의 현 지위를 존중하고 대조선 적대시 정책을 철회한다면 우리도 좋게 지내지 못할 이유가 없다"며 북미 관계 개선 가능성을 시사했다. 그러면서 "조미 관계의 전망성은 미국 측의 태도에 전적으로 달려 있다"고 덧붙였다.