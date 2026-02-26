배달의민족, ‘배민배달·가게배달·픽업’ 서비스 명칭 개편

광고·서비스 명칭과 분류를 현행에 맞게 개선

필수 서비스와 선택형 광고도 명확히 구분

ㅇ 0 배달의민족이 입점 파트너 대상 서비스 명칭을 개편해 기존 '배민1플러스·오픈리스트·배민포장주문'을 각각 '배민배달·가게배달·픽업'으로 변경한다./우아한형제들

배달의민족(이하 배민) 운영사 우아한형제들이 입점 파트너(입점업체) 대상 서비스 명칭을 개편한다. 파트너가 이용하는 배민 서비스 명칭을 현행 배달 방식과 목적, 구조에 맞춰 직관적으로 이해할 수 있도록 하겠다는 취지다.배민은 26일 파트너 대상 서비스를 '주문유형'과 '광고'로 구분하고 이에 맞춰 명칭을 변경한다고 밝혔다. '배민1플러스'는 '배민배달'로, '오픈리스트'는 '가게배달'로, '배민포장주문'은 '픽업'으로 각각 바뀐다. 배민은 주문유형에 속한 서비스 명칭을 실제 배달 방식에 맞도록 조정했다고 설명했다.기존에는 파트너가 이용하는 다양한 서비스가 '광고상품'이라는 하나의 범주로 묶여 있어 기능과 역할을 구분하기 어렵다는 의견이 제기돼 왔다. 이번 개편을 통해 주문을 받기 위해 필수적으로 필요한 서비스와 추가 노출을 위한 선택형 광고 상품을 명확히 분리했다.주문유형은 배민에서 주문을 받기 위해 가게가 기본적으로 이용하는 서비스이며, 광고는 추가 노출을 원하는 파트너가 자율적으로 선택해 활용하는 상품이다. 배민은 이를 통해 파트너가 서비스 구조를 한눈에 이해하고 운영 전략을 보다 효율적으로 수립할 수 있을 것으로 기대하고 있다.변경된 명칭은 배민외식업광장 사이트와 셀프서비스, 안내 자료, 이용약관 등에 적용된다. 다만 이번 개편은 서비스 내용이 아닌 명칭과 분류 체계에 한정된다.배민은 그동안 외식업 현장의 의견을 반영해 파트너 친화적인 플랫폼 구축을 추진해 왔다. 입점 파트너와 서비스 및 정책을 논의하는 협의체 '배민 파트너스 보이스'를 통해 도출된 과제를 실제 기능 개선에 반영하기도 했다.배민 관계자는 "서비스 이용 과정에서의 혼선을 줄이고 파트너가 가게 운영과 매출 확대에 더 집중할 수 있도록 네이밍 체계를 정비했다"며 "앞으로도 파트너 입장에서 이해하기 쉬운 일관된 서비스 구조를 구축해 나가겠다"고 말했다.