OCI홀딩스, 美 260MW 태양광 금융조달…북미 전력 투자 확대

'선로퍼' 태양광 프로젝트 금융조달 완료

여의도 2.5배 부지에 조성

미국 전역서 경쟁력 있는 파이프라인 확대

[사진] OCI홀딩스 로고 0 OCI홀딩스가 미국 AI 인프라 투자에 본격적으로 나선다./OCI홀딩스

OCI홀딩스가 미국 현지 태양광 사업을 기반으로 장기 전력 판매 수익 확보에 나선다.26일 OCI홀딩스는 미국 자회사 OCI에너지가 이스라엘 에너지 기업 아라바 파워와 공동 개발 중인 260MW 규모 '선로퍼(Sun Roper)' 태양광 프로젝트의 금융 조달을 완료했다고 밝혔다.이번 프로젝트에는 글로벌 금융기관 ING 캐피탈이 단독 주관사로 참여해 약 3억9400만달러 규모의 금융 패키지를 제공했다. 시공·기술 자문·법률 등 다양한 그롤벌 파트너가 참여해 사업 안정성도 높였다는 평가다.선로버 프로젝트는 미국 텍사스주 휴스턴 남서쪽 와튼 카운티 일대 약 200만평 부지에 조성되는 유틸리티급 태양광 발전소로 여의도 면적의 약 2.5배가 넘는다. 설비용량은 260MW에 달해 국내 4인 기준 약 6만 가구가 하루 동안 충분히 사용할 수 있는 전력량에 해당한다. OCI 에너지와 아라바 파워는 오는 2027년 3분기 상업운전을 목표로 하고 있으며 장기 전력구매계약(PPA)을 체결해 향후 20년간 안정적인 전력 판매 수익을 확보했다.특히 이 프로젝트는 착공 요건을 충족해 미국 OBBB 법안에 따른 투자세액공제(ITC) 30%와 에너지 커뮤니티 보너스 10%를 더해 최대 40%에 달하는 투자비 환급을 받을 수 있다.이우현 OCI홀딩스 회장은 "프로젝트를 완공 직전에 매각하는 기존 구조에서 벗어나 이와 같이 합작법인 투자 등의 형태로 직접 운영하며 장기적으로 전력 판매 수익을 창출하겠다"면서 "앞으로 텍사스 뿐 아니라 미국 전역으로 경쟁력 있는 파이프라인을 늘려 나갈 계획"이라고 밝혔다.OCI 에너지는 현재 북미에서 태양광 3.9GW, ESS 3.1GW 등 총 7GW 규모의 31개 프로젝트 개발 자산을 보유하고 있다. 공동 개발사인 아라바 파워는 이스라엘과 미국에서 태양광 및 에너지저장장치(ESS) 사업을 진행해온 기업으로, 양사는 지난 2021년 '선레이(Sun Ray)' 프로젝트를 계기로 협력 관계를 이어오고 있다.