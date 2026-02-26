[포토] 경영계 건의사항 받은 김민석 총리

김민석 국무총리(맨 앞줄 왼쪽에서 세번째)가 26일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 한국경영자총협회 오찬 간담회 및 K-국정설명회에서 손경식 경총 회장(맨 앞줄 오른쪽에서 세번째)으로부터 건의사항을 전달 받고 있다.