[포토]27일부터 갤럭시 S26시리즈 사전 판매

박성일 기자

승인 : 2026. 02. 26. 15:40

26일 서울 종로구 광화문KT 웨스트 KT 대리점에서 직원들이 갤럭시 S26, S26플러스, S26울트라 모델을 선보이고 있다. 갤럭시 S26 시리즈 사전 판매는 27일 0시부터 전국 삼성스토어와 삼성닷컴, 이동통신사 온오프라인 매장 등에서 진행된다.
박성일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

