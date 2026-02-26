닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

李대통령 “‘주가누르기방지법’ 뒷받침 되면 정상화 더 커질 것”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260226010008089

글자크기

닫기

홍선미 기자

승인 : 2026. 02. 26. 15:53

수보회의 모두발언 "'코리아 프리미엄'으로 나아가야"
"망국적 부동산 공화국 해체, 넘지 못할 벽 아니다"
수석보좌관회의, 발언하는 이재명 대통령
이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스
이재명 대통령은 26일 "비정상에서 벗어나 정상화되는 것을 넘어 대한민국이 다른 어떤 나라보다도 더 높이 '평가되는 코리아 디스카운트'에서 '코리아 프리미엄'으로 나아가야 한다"고 강조했다.

특히 이 대통령은 전날(25일) 자사주 의무화를 골자로 한 '3차 상법 개정안'이 국회를 통과한 것을 언급하며 "앞으로 '주가 누르기 방지법' 같은 추가 제도 개혁이 뒷받침되면 이런 정상화의 흐름도 더 크게 될 것"이라고 기대했다.

코스피 지수가 전날 사상 처음으로 6000선을 돌파하며 마감하고 천정부지로 치솟던 수도권 집값 상승세가 최근 꺾이는 등 정부 정책의 성과가 속속 나오자, 이 대통령이 개혁 고삐를 더욱 바짝 조이겠다는 의지를 강조한 것이다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 주재한 수석보좌관회의 모두발언에서 "우리 정부가 해야 될 일은 비정상을 정상화하고 또 정상화를 넘어서서 더 나은 대한민국 만드는 것"이라고 역설했다.

이 대통령은 "아직 우리 과제로는 국가정상화는 충분히 이뤄졌다고 보기 어렵다"며 "한때 불가능해 보이던 자본시장의 정상화가 현실이 되고 있는 것처럼 망국적 부동산 공화국을 해체하는 것 역시도 결코 넘지 못할 벽은 아니다"고 말했다.

이 대통령은 최근 서울 집값이 하락하고 매물이 눈에 띄게 증가한 점, 전세값 상승률이 둔화되고 있는 점 등을 언급하며 "이제는 거스를 수 없는 대세, 생산적 금융으로의 자본 대전환을 한층 더 가속해야 되겠다"고 강조했다.

아울러 이 대통령은 최근 늘고 있는 국고보조금 부정수급 행위에 대한 막대한 경제적 제재 등을 검토하라고 지시했다.

이 대통령은 "부정수급한 보조금을 전액 환수하는 것은 물론이고 그 몇 배에 이르는 경제적 제재도 검토해야 한다"며 "국민 혈세를 도둑질하다 걸리면 패가망신한다는 것을 누구나 명확하게 인식할 수 있도록 철저한 부정수급 방지·문책 대책을 세워주길 바란다"고 지시했다.

홍선미 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기