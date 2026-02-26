초읽기 들어간 ‘우주산업진흥원’ 설립…지자체도 유치 경쟁 돌입

4차 우주개발 진흥 수정계획에 진흥원 설립 담아

신규 기업 참여 유도 및 인프라 구축·관리 전담

국회 ‘항공우주산업개발 촉진법’ 개정안 발의

대전·사천·고흥, 서명 운동 등 설립 촉구 '본격화'

2025112701002477500146281 0 지난해 11월 전남 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있는 한국형발사체 누리호./한국항공우주연구원

우주산업 지원 전담기관 공백을 해소하기 위한 우주항공산업진흥원이 설립 절차를 밟아가는 가운데, 이를 유치하기 위한 지자체의 경쟁도 본격화되고 있다. 우주항공청이 진흥원 설립을 공식화한데 이어 국회에서도 관련 법안이 발의되자, 지자체에서는 저마다의 경쟁력을 내세우며 지역의 목소리를 키우고 있는 상황이다.26일 우주청에 따르면 제4차 우주개발진흥 기본계획 수정계획에 '우주항공산업진흥법(가칭)' 제정이 포함, 이를 통해 기관은 우주항공산업진흥원 설립 근거를 마련할 계획이다.이는 전 세계적으로 우주산업의 주체가 정부에서 민간 기업으로 옮겨가고 있고, 신규 우주기업의 참여 확대와 인프라 구축 및 관리를 전담하는 기관이 필요하다는 현장의 요구를 반영하기 위한 행보다.국회에서도 우주산업진흥원 설립을 위한 구체적인 움직임을 보이고 있다. 서천호 국민의힘 의원은 지난 24일 '항공우주산업개발 촉진법' 개정안을 대표발의했다. 개정안은 우주청 산하에 우주항공산업진흥원을 신설, 기술이전 및 기업의 해외 진출 지원 등 산업계에 다양한 방식의 지원을 하도록 했다.지자체에서는 이미 진흥원 유치를 위한 경쟁에 뛰어든 상황이다. 국내 우주 인프라가 경남 사천과 전남 고흥, 대전광역시 등 다수의 지역으로 분포된 만큼, 이들 지자체에서 각각의 이점을 기반으로 시너지 효과를 창출할 수 있다는 점을 강조하고 있다.실제 한국항공우주연구원 등 연구기관과 우주산업 기업이 다수 위치한 대전은 지난해 말 시의회에서 '우주항공산업진흥원의 대전 설립 촉구 건의안'을 채택, 유치 의사를 전했다. 우주청사가 위치한 사천시는 이달부터 5만명을 목표로 지역 내 설립을 촉구하기 위한 범시민 서명운동에 돌입하며 맞불을 놓고 있는 상황이다. 나로우주센터 등 우주발사체 특화지구인 고흥군도 군민 서명운동을 개시하며 유치 경쟁에 동참했다. 지자체가 적극적으로 유치에 나서는 이유는 우주발사체 국가산단이 조성 중인 만큼, 지역에 우주산업진흥원이 설립되면 기업 유치와 산업 지원, 일자리 창출로 이뤄지는 선순환 구조가 창출될 수 있다는 기대에서다.우주청은 우주항공산업진흥원의 안착을 위한 사전작업을 진행한 뒤 관련 후속 절차를 거치고 설립 입지에 대한 기준을 세운다는 계획이다. 우주청 관계자는 "현재 우주항공산업진흥원 설립과 관련해 기관의 취지와 운영 방향성을 검토하고 있는 상황"이라며 "진흥원의 규모와 입지는 설립에 대한 법적 근거를 마련하고 예산당국과의 협의 등 사전 단계가 마무리된 후 논의할 예정"이라고 말했다.