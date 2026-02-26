李대통령, 광복 80년 이순신 전시 관람…‘국중박 찾은 시민과 셀카

기념품 손에 든 이재명 대통령 부부<YONHAP NO-3405> 0 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 특별전 '우리들의 이순신'을 관람한 뒤 상품관에서 기념품과 함께 기념촬영을 하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 26일 서울 국립중앙박물관을 찾아 '우리들의 이순신' 특별전 등 주요 전시를 관람했다. 광복 80주년과 충무공 탄생 480주년을 기념해 마련된 전시를 통해 문화 강국 대한민국의 정신적 기반을 재확인하고 시민들과 소통하기 위한 행보다.강유정 청와대 대변인의 서면 브리핑에 따르면 이 대통령은 박물관 학예연구사의 설명을 들으며 '우리들의 이순신' 전시를 관람했다. 특히 길이 2미터에 달하는 이순신 장군의 장검과 장검에 새겨진 글귀를 유심히 살폈다.김 여사는 조선 말기 여성에 의해 필사된 것으로 추정되는 '충무공 행장' 한글 필사본을 관심 있게 살펴봤다. 전시를 통해 이순신 장군의 인간적 면모와 역사적 의미를 입체적으로 조명하는 데 주목한 것으로 전해졌다.이 대통령 내외는 박물관을 찾은 시민과 외국인 관광객과도 자연스럽게 소통했다. 이 대통령은 학생 관람객들에게 "몇 학년이에요", "어디에서 왔어요"라고 묻고 악수와 하이파이브를 나눴다. 어린이들의 셀카 요청에 몸을 낮춰 함께 사진을 촬영하기도 했다. 한 어린이 관람객이 "친구들이 난리 날 거예요. AI(인공지능)냐고 물을 것 같다"고 말해 현장에 웃음이 번졌다고 강 대변인은 전했다.김 여사도 미국에서 온 외국인 관광객의 사진 촬영 요청에 응했다. 일부 관광객들은 김 여사에게 "You are so pretty(정말 예쁘세요)"라고 외치며 친근감을 표현했다.이 대통령 부부는 박물관 상품관도 들렀다. 이 대통령은 반가사유상에 '엄지척', '볼하트', '손하트' 등 현대적 포즈를 더한 모형 제품을 흥미롭게 살펴봤으며, 분홍색 볼하트 반가사유상과 같은 포즈를 취해 주변의 웃음을 자아냈다. 김 여사는 호작도 등 민화가 그려진 안경 파우치를 구매했다.강 대변인은 "이 대통령과 김 여사의 국립중앙박물관 방문은 문화 강국 대한민국의 정신적 기반을 재확인하고 시민들과 소통하기 위한 행보"라고 밝혔다.