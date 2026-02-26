손경식 경총 회장 “노사안정 없이 기업 성장 불가능…노란봉투법 명확히 해달라”

대외 통상 환경 변화 속 기업 위기감 전달

노란봉투법, 중대재해처벌법 예방 등 검토 요청

김민석 "향후 소통하며 합리적 현안 해법 모색할 것”

국무총리 초청 경총 간담회 및 K-국정설명회 0 손경식 경총 회장이 26일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 한국경영자총협회 오찬 간담회 및 K-국정설명회에서 인사말을 하고 있다. /송의주 기자

손경식 한국경영자총협회(경총) 회장이 김민석 국무총리를 만나 대외 통상 환경 변화로 기업의 위기감이 커지고 있다고 설명하며 "노사안정과 제도적 뒷받침 없이는 기업 혁신과 성장은 불가능하다"고 강조했다.손 회장은 26일 서울 종로구 포시즌호텔에서 '국무총리 초청 경총 간담회 및 K-국정설명회'를 개최하고 이같이 말했다. 이날 간담회에는 손 회장과 김 총리, 문신학 산업통상부 차관, 박승희 삼성전자 사장, 이형희 SK 부회장, 정상빈 현대자동차 부사장, 차동석 LG화학 사장, 고정욱 롯데지주 사장 등 정부 고위 관계자와 회장단 및 회원사 대표 23명이 참석했다.손 회장은 인사말을 통해 대외 통상 환경 변화로 기업의 위기감이 크다고 지적하며, 노사 안정과 경영 부담 완화를 위한 실효성 있는 정책적 지원을 건의했다. 아울러 손 회장은 미래 성장을 위한 핵심 현안들을 제안하며, 3월 시행 예정인 '노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안(노란봉투법)' 등 분야별 경영계 입장도 전달했다.특히 손 회장은 노란봉투법과 관련해 사용자 범위 등 불확실한 부분의 명확한 법 해석이 필요하다고 강조했다. 또 근로시간 유연화와 '퇴직 후 재고용' 중심의 고용연장 방안과 중대재해 처벌 등에 관한 법률(중대재해처벌법)도 예방 활동 강화와 경제벌 중심의 책임 강화 방향으로 검토해줄 것을 건의했다.이외 부당노동행위 제도 개선과 배임죄 개선, 세제·재정 지원 확대, 국가핵심기술 보호 등 경제 활력 제고를 위한 법·제도적 뒷받침도 함께 당부했다.김 총리는 'K-국정설명'을 통해 이재명 정부의 국정철학을 공유하면서 "향후 정부와 지속 소통하며 합리적인 현안 해법을 모색하겠다"고 밝혔다.