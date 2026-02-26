SKC, 1조원 자금 조달 나서며 ‘글라스기판’ 승부수

이사회 열고 대규모 유상증자 결의

차세대 사업 실행력·재무구조 개선

최대주주인 SK도 지분율 이상 참여

clip20260226170024 0 SKC 사옥. /SKC

SKC가 조단위 대규모 자금 조달에 나선다. 회사의 핵심 사업인 글라스기판 상용화와 함께 재무 건정성을 제고하기 위한 조치다. 회사는 글라스기판 투자사인 앱솔릭스에 절반 이상을 투입하면서 시장에서 주도권을 선점하겠다는 전략이다.26일 SKC는 이사회를 열고 1조원 규모의 유상증자를 결의했다고 밝혔다. 회사는 글라스기판 등 차세대 소재 사업의 실행력 강화와 재무구조 개선을 위한 조치라고 설명했다.이날 회사의 최대 주주인 SK도 지분율(40.64%) 이상의 참여 의사를 공시했다. 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 신주 배정기준일은 4월 7일, 구주주 청약은 5월 14일부터 이틀 동안 진행된다. 발행가액은 5월 중순께 확정된다.회사는 이번 유상증자로 확보된 자금 중 약 5900억원을 앱솔릭스의 제품 개발에 투입한다. 현재 앱솔릭스는 SK하이닉스 출신의 강지호 신임 대표를 중심으로 전문 엔지니어 역량을 결집하고 있다.특히 앱솔릭스는 AI 데이터센터용 하이엔드 제품인 '임베딩(내장형)' 방식과 비교적 상용화 속도가 빠른 '논 임베딩(비내장형)' 방식을 동시에 개발하고 있다. 파트너사와 에코시스템을 구축해 기술 우위를 더욱 확고히하겠다는 게 회사 구상이다.회사는 나머지 약 4100억원을 재무 건전성 강화를 위한 차입금 상환에 투입한다고 밝혔다. 만기 도래 예정인 차입금을 우선 상환해 금융 비용을 절감하면서 부채비율을 개선해 나갈 계획이다.회사는 이번 유상증자를 통해 부채 비율이 140% 초반대로 크게 낮아질 것으로 판단하고 있다. 이를 통해 주력사업인 동박 사업의 회복세도 이어질 것으로 보고 있다.SKC 관계자는 "미래 사업의 확실한 성장을 뒷받침하고 회사의 기초 체력을 튼튼히 하기 위한 조치"라며 "확보된 재원을 통해 앱솔릭스의 성장을 가속화해 주주가치와 기업 가치를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.