삼성E&A, 해외서 3조원대 화공플랜트 수주

1 0 서울 강동구 상일동 소재 삼성E&A 사옥 전경.

삼성E&A는 해외 사업주로부터 약 24억 달러(약 3조4200억원) 규모의 화공플랜트 건설공사에 대한 낙찰통지서(LOA)를 수령했다고 26일 공시했다. 통상적으로 낙찰통지서를 받으면 세부 조건을 협의한 후 본계약을 체결한다.다만 삼성E&A는 발주처명, 프로젝트명, 구체적인 계약금액, 계약기간 등은 경영상 비밀유지를 이유로 공개하지 않았다. 관련 정보는 오는 5월 31일까지 비공개된다.