닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 자동차

박민우 현대차 AVP 사장 “포티투닷, 모빌리티 산업 리더로 기여할 것”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260226010008199

글자크기

닫기

한대의 기자

승인 : 2026. 02. 26. 19:29

박민우 사장, 포티투닷 첫 타운홀 미팅서 "포티투닷 중심 SDV 전환 가속" 강조
1341070_1125816_456
박민우 현대자동차그룹 첨단차플랫폼(AVP) 본부장(사장) 겸 포티투닷 대표. /현대자동차그룹
박민우 현대차그룹 첨단차플랫폼(AVP) 본부장(사장) 겸 포티투닷 대표는 26일 소프트웨어 중심 차량(SDV) 전환을 둘러싼 글로벌 경쟁에서 현대차·기아 AVP본부와 포티투닷 간 협력을 통한 개술 개발의 중요성을 강조하며 모빌리티 산업을 주도해야 한다고 강조했다.

박 대표는 이날 오전 경기도 성남 포티투닷 판교 사옥에서 '올 핸즈 미팅'을 열고 전 임직원을 대상으로 "포티투닷이 가진 잠재력을 기반으로 현대차그룹이 모빌리티 산업의 리더 기업으로 자리매김하도록 기여하겠다"고 밝혔다.

송창현 전 대표의 후임으로 포티투닷을 이끌게 된 박 대표는 지난 23일부터 업무에 본격 투입됐다. 공식 업무를 시작한 지 나흘 만에 공개석상에 선 박 대표는 전 임직원에게 원팀 의미를 담은 떡과 두바이 쫀득 쿠키를 전달하며 포티투닷의 성공을 위해 모두가 하나가 되자고 강조했다.

포티투닷은 자율주행 소프트웨어 기술 기업으로 2022년 현대차그룹이 인수한 이후 그룹 내 SDV 기술 개발을 주도했다. 다만, 상용화 단계에서 기술적 전진이 더딘 상황을 마주하며 그룹 내부에서 기술경쟁력을 높이기 위한 인사 혁신을 실행했다.

결과적으로 테슬라와 엔비디아 출신인 자율주행 기술 전문가인 박 대표가 포티투닷의 리더로 선임됐다. 향후 박 대표는 포티투닷의 기술연구를 주도하며 현대차그룹의 SDV 및 피지컬 AI 전략 실행력 높이는데 일조할 것으로 보인다.

한대의 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기