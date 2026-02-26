“韓, 불변의 주적” 손절한 北… 美엔 “좋게 못지낼 이유 없다”

북한이 남한에 대해 '적대적 두 국가' 입장을 지속하겠다는 메시지를 내놓은 가운데 26일 경기도 파주시 오두산 통일전망대에서 바라본 북한 황해북도 개풍군에서 주민들이 이동하고 있다. /연합