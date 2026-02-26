국방·외교장관 “韓·캐나다 최적의 경제안보 파트너”

加 차세대 잠수함사업 총력 세일즈
|안규백 국방부 장관이 25일(현지시간) 캐나다 오타와에서 열린 캐나다 오타와에서 열린 제2차 한-캐나다 외교·국방(2+2) 장관회의 계기 공동기자회견에서 캐나다 국방장관과 악수하고 있다. /국방부
안규백·조현 장관은 25일(현지시간) 캐나다 오타와에서 열린 제2차 한-캐나다 외교·국방(2+2) 장관회의 계기로 각각 가진 국방장관회담·외교장관회담에서 양국이 상호보완적 경제 구조를 갖고 있다는 점을 강조하고, 에너지와 핵심 광물, 첨단 제조 분야에서 협력을 확대해 공급망 위기 대응 역량을 높여야 한다는 데 공감했다.
조 장관은 아니타 아난드 캐나다 외교장관과 만나 한국 잠수함의 우수한 성능과 적기 공급 역량을 적극 설명하고, 캐나다 차기 잠수함 사업에 한국이 참여한다면 캐나다의 경제 부흥과 일자리 창출에 크게 기여할 것이라고 강조했다. 조 장관과 아난드 장관은 양측이 그간 시행해온 '한-캐나다 포괄적 전략적 동반자 관계 행동계획'을 현행화시켜 나가자는 데 의견을 같이했다.
안 장관은 데이비드 맥귄티 캐나다 국방장관과의 회담에서 국방·방산 협력 확대 방안을 집중 논의했다. 특히 캐나다가 추진 중인 차기 잠수함 전력 확보 사업과 관련해 양국 간 전략적 국방·방산협력 관계를 획기적으로 발전시키는 전기가 될 것임을 강조했다. 안 장관은 캐나다가 발표한 '방위산업전략(Defense Industrial Strategy)'에서도 언급된 바와 같이 중장기적인 파트너십을 기대하는 캐나다에게 한국이 최적의 선택이 될 수 있음을 역설했다. 두 장관은 또 북한의 핵·미사일 능력 고도화가 국제사회에 중대한 위협이라는 점을 강조하고, 북한 핵능력 '중단-축소-폐기'로 이어지는 한반도의 완전한 비핵화 목표를 설명했다. 양측은 한반도 평화 정착과 비핵화를 위한 공조를 지속하기로 했다.