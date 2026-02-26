논란의 ‘법왜곡죄’도 본회의 통과… 野 “현대판 사법파괴극”

26일 국회에서 열린 본회의에서 '법왜곡죄'를 담은 형법 일부개정법률안(대안)에 대한 수정안이 국민의힘 의원들의 불참 속에 재석 170인 중 찬성 163인, 반대 3인, 기권 4인으로 가결되고 있다. /이병화 기자