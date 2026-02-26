대법관 증원 3년간 2배 육박… “정치적 장악·코드인사 우려”

조희대 대법원장이 26일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 조 대법원장은 지난 22일 민주당의 사법개혁 강행에 "대한민국 사법부가 생긴 이래 80년 가까이 이어져 온 사법제도의 틀을 근본적으로 바꾸는 것"이라며 정치권에 재차 숙의를 요청했다. /연합