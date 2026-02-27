정부 북핵대표 “美, 전제조건 없이 北대화에 열린 입장”

워싱턴 기자간담회...“美에 ‘페이스메이커’로서 북미 조기 성사 지원 설명”

20260227024775_AKR20260227024851071_02_i_P4 0 정연두 외교부 외교전략정보본부장./연합뉴스

정연두 외교부 외교전략정보본부장 겸 정부 북핵수석대표는 26일(현지시간) 북미 대화에 대한 미국 정부의 '열린 입장'을 확인했다고 밝혔다.정 본부장은 이날 워싱턴DC 주미대사관에서 열린 특파원단과의 간담회에서 "미국이 북한과 전제조건 없는 대화에 열린 입장에 변함 없음을 확인했다"며 이같이 밝혔다.지난 24일부터 미 워싱턴DC를 방문 중인 정 본부장은 방미 기간동안 앨리슨 후커(Allison Hooker) 국무부 정무차관, 토마스 디나노(Thomas DiNanno) 군비통제·국제안보 담당 차관, 마이클 디솜브레(Michael George DeSombre) 동아태차관보 등을 만나 폭넓은 협의를 가지면서 이 같은 의사를 확인했다고 전했다.정 본부장은 미 행정부 인사들과 북한 9차 당대회 결과 등 한반도 정세에 대한 의견도 교환했다. 정 본부장은 "북한의 메시지가 예측 범위 내에 있었던 만큼 '페이스메이커'로 북미 대화가 조기에 성사되도록 지원하고 남북 간 긴장 완화 및 신뢰구축을 위한 노력도 장기적으로 추진할 예정이라고 (미측에) 설명했다"고 밝혔다.다만 정부 고위당국자는 북미 대화 추진을 위한 양측 간 접촉 여부에 대해 "새로운 뉴스는 없다"고 밝혔다. 이 당국자는 "(앨리슨 후커 차관이) 북한 문제에 많은 관여를 하고 있는 것으로 확인했다"며 "어떤 상황이 오든 긴밀히 공조하겠다는 인상을 분명히 받았다"고 설명했다.한편 정 본부장의 방미는 지난해 11월 외교전략정보본부장 임명 이후 처음이다. 27일까지 체류하는 정 본부장은 미 행정부 인사들 외에도 학계 주요인사들을 만나 최근 한반도 정세에 관한 평가를 공유하고 한미 정상회담 조인트팩트시트(공동성명자료)를 바탕으로 한 한반도 현안에 대한 의견을 교환했다.앞서 정 본부장은 지난 23일(현지시간) 제네바 군축회의 고위급 회기에도 참석해 주요 군축·비확산 현안에 대한 우리 정부의 입장을 설명하고 국제 군축비확산체제 강화를 위한 우리 노력을 소개했다.정 본부장은 기조연설을 통해 북한에 "핵비확산조약(NPT) 및 유엔 안전보장이사회 결의를 준수하고 대화에 복귀해야 한다"고 촉구했다.