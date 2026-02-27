S-OIL, 고용노동부 주관 안전보건 상생협력사업 평가서 ‘우수기업’ 선정

협력업체의 자율적 위험성 평가 체계 정착

"예방 중심의 안전 문화 발전토록 할 것"

[사진] S-OIL, 고용노동부 주관 ‘안전관리 상생협력사업’ 우수기업 선정 0 에쓰오일이 고용노동부 주관 '2025년 대·중소기업 안전보건 상생협력사업' 평가에서 우수기업으로 선정됐다. 왼쪽 다섯번째 김영훈 고용노동부 장관과 왼쪽 일곱번째 홍승표 에쓰오일 CSO의 모습. /에쓰오일

에쓰오일(S-OIL)이 고용노동부 주관 '2025년 대·중소기업 안전보건 상생협력사업' 평가에서 우수기업으로 선정됐다고 27일 밝혔다.이번 행사는 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 공동 주관한 '2026년 대·중소기업 안전보건 상생협력 우수기업 시상 및 협약식'의 일환으로 지난 25일 서울에서 개최됐다. 행사엔 고용노동부 장관을 비롯한 정부 관계자, 홍승표 에쓰오일 CSO(Chief Safety Officer), 주요 기업 대표와 협력업체 관계자 등이 참석했다.회사는 지난해 상생협력사업을 통해 70개 협력업체를 대상으로 KOSHA-MS 신규 인증·사후관리 지원, 작업단계 세분화 위험성 평가 고도화 컨설팅, 화학물질·밀폐공간·근골격계 등 고위험 작업 개선 등 안전보건 활동을 추진했다.특히 협력업체의 자율적 위험성 평가 체계 정착과 실행력 강화, 현장 중심 작업환경 개선을 통해 공급망 전반의 안전관리 수준을 향상시켰다는 평가를 받았다.홍승표 에쓰오일 CSO는 "상생협력은 단순 지원이 아닌 협력업체의 자율 안전관리 역량을 강화하는 게 핵심"이라며 "위험성 평가 데이터 기반 관리 체계 고도화와 전자작업허가 시스템 확대를 통해 협력사와 함께 예방 중심의 안전 문화를 발전시켜 나가겠다"고 말했다.