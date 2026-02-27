한화에어로, 美VG와 20년간 LNG 구매계약…에너지 밸류체인 완성

사진1. 미국 루이지에나주에 위치한 벤처 글로벌(Venture Global)사의 LNG터미널에 LNG운반선들이 정박해 있다 0 미국 루이지에나주에 위치한 벤처 글로벌(Venture Global)사의 LNG터미널에 LNG운반선들이 정박해 있다. /한화에어로스페이스

한화에어로스페이스가 미국 대표 액화천연가스(LNG) 생산 기업인 '벤처 글로벌'과 연간 150만톤 규모의 LNG 구매 계약을 체결한다. 2030년부터 20년간 장기 공급되는 건으로, 대한민국 연간 LNG 소비량의 약 4.4%에 달하는 대규모 물량이다.27일 업계에 따르면 이번 계약은 한화에어로스페이스의 첫 글로벌 LNG 유통 사업 진출이자, 그룹사 역량을 집결한 'LNG 밸류체인' 구축의 핵심 행보로 풀이된다.한화오션은 건조, 한화에너지는 발전, 한화쉬핑은 운송으로 이어지는 협력 구조를 통해 시너지를 극대화할 방침이다. 한화에어로스페이스는 LNG 사업 진출을 통해 미래 성장동력을 확보하면서도, 국가 차원의 에너지 공급망 강화에 기여한다는 방침이다. 이를 바탕으로 기존 방산 및 조선 분야의 글로벌 파트너십도 더욱 공고히 할 계획이다.한화에어로스페이스 관계자는 "방산·조선과 에너지 산업은 국가 안보의 핵심 요소라는 점에서 연관성이 높다"며 "에너지 생산-유통-활용을 아우르는 친환경 에너지 솔루션을 통해 글로벌 안보에 기여할 것"이라고 말했다.한편 한화에어로스페이스는 LNG 사업 기반을 단계적으로 확보해 왔다. 2024년 미국 LNG 기업 넥스트디케이드에 약 1800억원을 투자했고 지난해 한화에너지, 한국남부발전과 글로벌 LNG 공급망 확대를 위한 MOU를 체결했다.다음 달 정기주주총회에서는 에너지 자원 개발·생산 및 유통·트레이딩 등을 사업 목적에 추가하는 정관 변경안을 상정한다. 이는 에너지 사업 전반을 아우르는 기반을 마련하기 위한 조치다.