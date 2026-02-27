李, 3월 1~4일 싱가포르·필리핀 국빈방문…“AI·원전 협력 확대”

기념품 든 이재명 대통령 부부 0 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 특별전 '우리들의 이순신'을 관람한 뒤 상품관에서 기념품과 함께 기념촬영을 하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령이 오는 3월 1일부터 4일까지 3박 4일 일정으로 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다.이 대통령은 이번 싱가포르·필리핀 국빈 방문을 통해 양국과의 통상·투자·인프라 등 기존 협력을 공고하게 다지고 AI(인공지능)·원전·핵심광물·조선 등 미래 유망 분야 협력을 확대한다는 목표다.강유정 청와대 대변인은 27일 서면 브리핑을 통해 이 같은 내용을 밝혔다.이 대통령은 3월 1일부터 3일까지 싱가포르에서 로렌스 웡 총리와 정상회담 및 친교 오찬, 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담 및 국빈 만찬 등 일정을 갖는다.양국이 공동으로 개최하는 'AI 커넥트 서밋'에도 참석해 양국의 미래 AI 리더들과 대화를 나눈다.강 대변인은 "싱가포르는 역내 자유무역질서를 선도하는 교통, 물류 및 금융의 허브로, 한-싱 양국은 작년 수교 50주년을 맞아 전략적 동반자 관계를 수립한 바 있다"며 "이번 국빈 방문을 계기로 양국은 격상된 관계에 걸맞게 통상·투자·인프라 등 기존 협력을 한층 공고히 하는 한편, AI·원전 등 미래 유망 분야로 협력의 외연을 확대할 것으로 기대된다"고 밝혔다.이 대통령은 3월 3일과 4일 양일간 필리핀 마닐라를 방문해, 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 정상회담 및 국빈만찬을 갖는다. 비즈니스 포럼 등 경제 일정도 소화한다.필리핀은 우리나라가 동남아시아에서 최초로 수교하고, 아시아 국가 가운데 최초이자 최대 규모로 한국전쟁에 파병한 전통적 우방국이다.강 대변인은 "특히 한-필 정상회담이 개최되는 3월 3일은 수교 77주년이 되는 뜻 깊은 날"이라며 "양국은 금번 방문을 계기로 방산·인프라·통상 등 분야에서 실질 협력을 더욱 심화하고, 원전·조선ㅍ핵심광물·AI 등 미래 유망 분야에서 협력의 기반을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.이어 "이번 순방을 계기로 강화된 이재명 대통령과 싱가포르·필리핀 두 정상 간 유대와 신뢰를 토대로 향후 이 두 국가와 상호 관심 분야에서 전략적 협력을 촉진해 양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출하고, 국제무대에서도 협력을 강화해 나갈 수 있을 것으로 기대된다"고 덧붙였다.아울러 강 대변인은 "올해 아세안 의장국인 필리핀과 내년 의장국인 싱가포르에 대한 양자 방문은 지난해 한-아세안 정상회의에서 천명한 CSP 비전을 구체화하고 본격적으로 이행하는 데에도 기여하는 중요한 계기가 될 것"이라고 기대했다.'CSP 비전'은 꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor), 성장과 혁신의 도약대(Springboard), 평화와 안정의 파트너(Partner)를 지향한다는 우리의 대아세안 외교비전이다.