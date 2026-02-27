닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업

금호석유화학, S&P 글로벌 연보에 3년 연속 등재

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260227010008274

글자크기

닫기

최인규 기자

승인 : 2026. 02. 27. 10:12

3자 평가를 통한 공급망 관리 전략 강화 등 요인
사진_S&P연례보고서_엠블럼
S&P연례보고서 엠블럼. /금호석유화학
금호석유화학이 글로벌 신용평가사인 S&P 글로벌이 발표한 '2026 지속가능성 연례 보고서'에서 '멤버(Member)' 등급에 3년 연속 등재됐다고 27일 밝혔다.

S&P 글로벌은 해마다 전 세계 기업의 지속가능성 평가(CSA) 결과를 바탕으로 산업별 우수 기업을 선정한다. 이번 연보에는 글로벌 화학산업 409개 기업 중 상위 9%에 해당하는 37개 기업만이 이름을 올렸는데 국내 화학 기업으로는 금호석유화학 등 3개 사만이 등재됐다. 특히 회사는 지난 2024년부터 3년 연속 등재를 유지하며 지속가능경영 역량을 입증했다는 게 관계자 설명이다.

회사는 지난 2025년 CSA 평가에서 종합 점수 66점을 획득해 산업 내 백분위 96%를 기록했다. 지배구조 부문에서 전년 대비 4점 상승한 69점을 기록하며 눈에 띄는 개선을 보이기도 했다. 회사는 3자 평가를 통한 공급망 관리 전략 강화, 정보보안·반부패 준법 정책 제정 등 투명한 경영환경 구축 노력이 반영된 결과라고 봤다.

회사는 2년 연속으로 글로벌 ESG 평가기관인 서스테이널리틱스로부터 '2026 ESG 톱 레이티드' 기업으로 선정되기도 했다. 또 '인더스트리 ESG 리더' 부문에 선정되며 화학 업종 내 최상위 수준의 리스크 관리 역량을 다시 한번 확인했다고 밝혔다.

백종훈 금호석유화학 대표이사는 "일시적인 지표 개선에 머물지 않고, 비즈니스 전 과정에서 실질적인 ESG 리스크 관리 역량을 강화하고 글로벌 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
최인규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기