송언석 “합수본, 정권 충견들이 野 심장 찔러…與, 유례 없는 정치난동”

합수본, 이날 오전 9시부터 국민의힘 중앙당사 압수수색

당원 명부·데이터 관리하는 민간 업체까지

"李 대통령, 법왜곡죄 거부권 행사해야"

"與, 간첩죄 개정 지연 반성하고 사과해야"

송언석 국민의힘 원내대표가 27일 국회에서 열린 기자간담회에서 현안 관련 발언을 하고 있다.

송언석 국민의힘 원내대표는 27일 검경 합동수사본부(합수본)가 '신천지 당원 가입 의혹'과 관련해 국민의힘 중앙당사 압수수색에 나선 데 대해 "정권의 충견들이 야당의 심장을 찌르겠다는 뜻"이라고 비판했다.송 원내대표는 이날 오전 10시 국회에서 기자간담회를 열고 "검찰 합수본이 당원 명부를 강탈하겠다고 한다"며 "이는 야당 탄압, 야당 말살이며 이것이 바로 독재다"라고 지적했다.앞서 합수본은 이날 오전 9시쯤부터 서울 여의도 국민의힘 당사를 압수수색에 착수해 '당원 명부' 등 확보에 나섰다. 지난해 8월 김건희 특검팀(민중기 특별검사)이 '건진법사 청탁 의혹' 관련으로 당원 명부를 요구하며 중앙당사 압수수색에 나선 데 이어 두 번째다. 아울러 합수본은 비슷한 시각 국민의힘 당원 정보를 관리하는 민간 업체에 대한 압수수색도 동시에 들어간 것으로 알려졌다.이에 대응하기 위해 장동혁 대표를 비롯해 정희용 사무총장과 조승환·박충권·김대식·이종욱·임이자·이달희·최형두·이인선 의원 등이 당사에 모여 변호인단 등과 함께 영장을 검토한 뒤, 압수수색에 응할지 여부를 논의하고 있는 것으로 알려졌다.한편 송 원내대표는 전날(26일) 더불어민주당이 판사·검사 등의 법 왜곡 행위를 처벌하는 것을 골자로 하는 '법 왜곡죄 신설법'을 일방적으로 수정·가결시키고 방송미디어통신위 야당 몫 위원 추천안도 부결시킨 데 대해 "일당독재 정치"라고 비판했다.송 원내대표는 이어 "의총의 밀실논의를 통해 이미 상임위와 법사위를 통과한 법률에 대해 본회의 직전 땜질로 법률을 뜯어 고치고 여야 합의를 파괴하는 일들이 반복적으로 자행되고 있다"며 "집권여당 의원들이 집단 광기에 휩싸여 국회를 유린하고 헌법을 부수고 있다"고 지적했다.이어 법 왜곡죄 관련 이재명 대통령을 향해 "거부권 행사를 당연히 해야 할 것"이라며 "법제처가 정상적으로 판단한다면 위헌이라는 결론에 충분히 도달할 수 있고, 이에 이 대통령이 위헌적 법률에 대해 거부권을 행사할 것이라고 본다"고 말했다.그러면서 "유례를 찾아볼 수 없는 포악한 정치난동"이라며 "야당으로서 국회의 일원으로서 이러한 독재정치를 막지 못한 죄가 크다. 하지만 야당이 독재를 막을 수 없는 것이 바로 '독재'다"라고 주장했다.아울러 법 왜곡죄와 간첩죄 적용 대상을 '적국'에서 '외국'으로 넓히는 내용이 담긴 개정안이 함께 통과된 데 대해서는 "(반대해왔던 민주당이) 이제 여당이 돼 입장을 바꾼 것은 늦었지만 다행"이라며 "민주당은 간첩죄 개정 지연을 반성하고 사과해야 마땅하다"고 강조했다.