“우산고로쇠 맛 보세요”…국회 찾은 울릉군, 고로쇠농가 돕기 홍보행사

우산고로쇠 국회 홍보 행사 3 0 남한권 울릉군수(왼쪽 첫번째)가 26일 국회 소통관 앞에서 열린 우산고로쇠 수액 홍보행사장에 들른 추경호(왼쪽 두번째), 권영진(왼쪽 세번째) 등 국회의원들을 상대로 상품 설명을 하고 있다. /울릉군

경북 울릉군이 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 지역 고로쇠채취 농가를 돕기 위해 직접 나섰다.27일 울릉군에 따르면 남한권 군수는 전날 서울 여의도 국회 소통관 앞에서 울릉도 우산고로쇠 수액 홍보행사에 참석해 여야 국회의원과 보좌진, 민원을 위해 국회를 찾은 일반시민 등을 상대로 홍보 활동을 펼쳤다.이번 행사는 본격적인 수액 채취 시즌을 맞아 울릉도 특산물인 우산고로쇠 수액의 차별화된 맛과 효능을 알리련느 취지로 열렸다. 행사장에는 울릉군 현지에서 채취한 신선한 수액이 준비됐으며, 시음 행사와 함께 고로쇠 수액 구매 희망자를 대상으로 현장 접수도 이뤄졌다.고로쇠 수액은 칼슘, 칼륨, 마그네슘, 인, 망간 등 다양한 무기물이 함유돼 있으며, 특히 칼슘과 칼륨 함량이 높아 뼈 건강에 좋은 것으로 알려졌다. 행사를 주관한 울릉군 측은 우산고로쇠 수액은 육지 고로쇠 수액에 비해 당성분인 자당 함유량이 더 높아 달고, 은은한 인삼향이 나는 것이 특징이라는 점을 강조했다.남한권 군수는 "이번 국회 행사를 통해 울릉도 대표 임산물인 고로쇠 수액 채취 임가에 도움이 되기를 바란다"며 많은 관심을 당부했다.