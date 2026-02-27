하은호 군포시장은 슈퍼맨…현장점검 도중 발견한 위기 시민 구조해 화제

clip20260227154526 0 하은호 군포시장(왼쪽 두번째)이 27일 시내 모처에서 쓰러진 어르신에게 119 구조대원들이 응급조치를 하는 모습을 지켜보고 있다. /군포시

해빙기 취약지역 점검을 마치고 이동하던 도중 지병으로 쓰러진 시민을 발견한 하은호 군포시장이 신속한 신고와 응급처치를 통해 무사귀환을 도와 화제다.27일 군포시에 따르면 하 시장은 이날 오전 10시 산본 1동 출장길에 산본중앙공원 사거리 KT옆 공원에 쓰러진 할머니를 발견했다. 하 시장 일행은 즉시 차에서 내려 119 신고를 하고 할머니를 편안한 자세로 높혀 상태를 살피며 의식을 잃지 않도록 간호했다.하 시장 일행으로부터 신고를 받고 즉시 출동한 119구조대는 할머니가 의식을 잃지 않도록 주의하며 응급조치를 진행했고, 이후 상태가 호전돼 구급차를 타고 귀가한 것으로 알려졌다.하 시장은 이전에도 어려운 상황에 처한 시민을 도와 소중한 인명을 구한 사례가 있다.군포시 관계자 전언에 따르면 하 시장은 고교 1학년 재학 중 안양 일대에 대홍수가 났을 때 대림대학교 앞에서 버스 안으로 물이 차오르는 현장에서 사람들을 구조한 적이 있다. 지난 2022년에는 산본역 인근 사거리에서 횡단보도 옆에 쓰러진 노인을 발견하고 이번처럼 신속하게 신고와 구조를 통해 무사귀환을 도운 바 있다.하 시장은 "군포시민 누구나 오늘 같은 상황에 처했다면 똑같이 행동했을 것"이라며 "쓰러진 할머니에게 큰 일이 발생하지 않아 다행스럽다"고 말했다.