이제 와서 TK 통합 찬성?…나흘만에 말 바꾼 대구시의회

23일엔 민주당 향해 "강행처리 중단하라"며 반대 목소리
대구시의회는 27일 입장문을 통해 "지역 재도약을 위해 대구·경북 행정통합의 대의에 전적으로 찬성하며, 지금까지 누구보다 앞장서 이를 지지해 왔다"고 강조했다. 이어 "행정통합을 한 번도 반대한 적이 없다"며 통합 필요성을 거듭 밝혔다.
앞서 더불어민주당은 대구시의회의 반대를 이유로 대구·경북 행정통합법의 국회 법제사법위원회 심사를 보류한 바 있다. 이에 대해 시의회는 "법안의 완성도를 높이고 시·도민 권익을 온전히 보전하기 위한 책임 있는 요구였을 뿐 통합 자체에 대한 반대는 아니었다"고 해명했다. 대구시의회는 중앙정부 권한 이양의 명문화와 의원 정수 조정 등을 보완 사항으로 제시했었다.
한편 행정통합 특별법이 법사위에서 보류되자 국민의힘 소속 TK(대구·경북) 지역 국회의원들은 긴급 논의를 갖고, 당 지도부에 법안의 법사위 재상정과 신속 처리를 촉구했다. 이에 당 지도부는 민주당에 법사위 개최와 법안 처리를 요청한 것으로 전해졌다.
대구시의회는 이날 "대구·경북 행정통합을 적극 찬성한다"는 입장을 거듭 밝히며 통합 추진에 최선을 다하겠다고 강조했다.