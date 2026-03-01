닫기

국제 중동·아프리카

네타냐후 “하메네이 본거지 파괴…사망 징후 많아”

김현민 기자

승인 : 2026. 03. 01. 11:15

TOPSHOT-ISRAEL-US-IRAN-CONFLICT <YONHAP NO-4169> (AFP)
이스라엘 정부 공보실(GPO)이 28일(현지시간) 공개한 영상에서 베냐민 네타냐후 총리가 예루살렘에 있는 자신의 집무실에서 대국민 TV 연설을 하고 있다./AFP 연합
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 28일(현지시간) 미국과 이스라엘의 공습으로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망했을 가능성을 시사하는 여러 징후가 있다고 밝혔다.

네타냐후 총리는 이날 영상 성명을 통해 "오늘 아침 우리는 폭군 하메네이의 본거지를 파괴했다"고 주장했다.

그는 "하메네이는 30년 넘게 전 세계에 테러를 퍼트리고 자국민을 비참하게 만들었으며 이스라엘을 말살하기 위한 프로그램을 끊임없이 추진해 왔다"고 말했다고 로이터통신이 보도했다.

그러면서 "이 폭군이 더 이상 존재하지 않는 것을 암시하는 많은 징후가 있다"며 "오늘 아침 우리는 아야톨라 정권의 고위 관리들, 혁명수비대 지휘관들, 핵 프로그램의 주요 인사들을 제거했다"고 설명했다.

아울러 "우리는 계속할 것"이라며 "앞으로 며칠 안에 우리는 테러 정권의 수천 개의 추가 목표물을 타격할 것"이라고 덧붙였다.
김현민 기자

