미·이스라엘, 이란 공습…범정부 비상대응반 가동

호르무즈 해협 불안·에너지가격 변동성 대비

비상대응반 가동…금융·실물 24시간 모니터링

260301구윤철 부총리-이란 관련 관계기관 합동 상황점검회의-서울청사 (10) 0 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(오른쪽 두번째)이 1일 정부서울청사에서 열린 '이란 관련 관계기관 합동 상황점검회의'를 주재하고 있다. / 제공=재경부

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동의 지정학적 긴장이 최고조로 치솟자 정부가 관계기관 합동 비상대응반을 가동하기로 했다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 1일 정부서울청사에서 중동 정세 관련 관계기관 합동 긴급 상황점검회의를 열고, 지난 28일(현지시간) 미국과 이스라엘의 이란 공습에 따른 국내외 영향과 대응 방향을 점검했다.이날 회의에는 재경부를 비롯해 외교부, 산업통상자원부, 해양수산부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원, 국제금융센터 등이 참석했다.참석자들은 현재 충분한 국내 비축유 물량 등 수급위기 대응력을 갖추고 있는 것으로 파악되고 있으나, 중동 지역 군사적 긴장이 지속될 가능성이 있으므로 당분간 국제금융·에너지 시장의 변동성이 커질 것으로 평가했다.구 부총리는 향후 중동 상황 전개 양상의 불확실성이 큰 만큼, 관계기관이 각별한 경계심을 가지고 대응할 것을 주문했다. 특히 중동은 우리 에너지 의존도가 높은 지역이므로 호르무즈 해협의 불안 가능성 등에 따른 국제 에너지 가격 변동성에 기민하게 대응할 필요가 있다고 강조했다. 아울러 중동 인근을 운항 중인 유조선·액화천연가스(LNG) 운반선 등 우리 선박의 운항 현황 등을 면밀히 모니터링하고 에너지 수급에 차질이 없도록 만전을 다할 것을 당부했다.정부는 경제부총리를 중심으로 중동 상황 관련 실물경제, 에너지, 금융시장, 중동 동향 등에 대한 관계기관 합동 비상대응반을 가동한다. 또 중동 현지 상황과 국내외 금융시장, 에너지·수출·해운·항공·공급망 등 실물경제 영향을 24시간 모니터링해 나갈 계획이다. 이상징후 발생 시 준비된 상황별 대응계획에 따라 관계기관 간 공조 하에 신속히 대응할 방침이다.