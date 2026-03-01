닫기

국제 아시아·호주

독립운동 거점 베이징에서 울려퍼진 만세 함성

홍순도 베이징 특파원

승인 : 2026. 03. 01. 19:34

3·1절 기념식 개최
300여명 참석 성황
노재헌 대사도 참석
중국 베이징에서 1일 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 참석자들이 만세삼창을 하고 있다./베이징한국제학교.
제107주년 3·1절을 맞아 독립운동의 주요 거점이었던 중국 수도 베이징에서도 3·1 운동의 숭고한 정신을 기리는 만세 함성이 울려 퍼졌다.

북경한국인회는 1일 오후 베이징 북경한국국제학교에서 '북경 교민과 함께 하는 그날의 함성을 기억하겠습니다'라는 주제로 제107주년 3·1절 기념식을 개최했다. 행사에는 노재헌 주중 대사를 비롯해 독립유공자 후손, 교민, 주재원 등 300여명이 자리를 가득 메웠다.

기념식은 개회 선언을 시작으로 국민의례, 기념사, 독립선언문 낭독, 만세삼창, 3·1절 노래 제창 순으로 진행됐다. 독립선언문은 한국인 학생 대표와 중국에 거주하는 독립유공자 후손이 각각 한국어와 중국어로 낭독해 의미를 더했다. 참석자들은 태극기를 흔들면서 대한독립 만세를 외쳤다.

중국 베이징에서 1일 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 노재헌 주중 대사가 인사말을 하고 있다./주중 한국 대사관.
노재헌 주중 대사는 "3·1절은 해마다 돌아오지만 해가 가면 갈수록 의미가 더 깊어지는 것 같다"면서 "조국의 독립을 위해 모든 것을 바친 선열들의 희생과 순국 정신에 다시 한번 고개 숙여 경의를 표한다"고 말했다.

권의욱 북경한국인회장은 "3·1 운동은 단순한 항거의 역사가 아니라 혹독한 억압 속에서도 연대와 통합을 선택한 위대한 선언이었다"고 강조했다.

이날 행사에서는 교민들로 구성된 아마추어 배우들이 안중근 의사의 이토 히로부미 저격과 순국 과정을 그린 뮤지컬 영화 '영웅'의 일부 장면을 재현한 무대를 선보여 관객들의 큰 박수를 받았다.

또 기념식이 열린 북경한국국제학교 로비와 복도에서는 독립운동가들의 활약상을 조명하는 사진전도 함께 열렸다.

베이징 교민과 주재원, 학생들로 구성된 재중항일역사기념사업회는 '1920년대 베이징의 한국인'을 주제로 이회영, 김창숙, 신채호 선생 등의 활동을 소개하면서 도시 개발로 자취를 감춰가고 있는 독립운동 사적지의 옛 모습과 현재를 사진으로 대비해 전시했다.

홍순도 베이징 특파원

