金총리, 중동 상황 관련 긴급 지시… “국민 보호 최우선”

국민 안전 최우선 지시… 호르무즈 리스크·금융 변동성 점검

이 대통령 귀국 전까지 매일 비상종합점검회의 가동

중동 상황점검 긴급 관계부처회의 주재하는 김민...<YONHAP NO-5181> 0 중동 상황점검 긴급 관계부처회의 주재하는 김민석 총리./연합

아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자 사망 이후 중동 정세가 급속히 불안정해지자 정부가 비상 대응 체제에 들어갔다. 김민석 국무총리는 국민 안전과 국가 경제에 미칠 파장을 최소화하기 위해 모든 부처가 긴장 상태로 상황에 대처할 것을 주문했다.김 총리는 1일 정부서울청사에서 중동 상황을 점검하기 위한 긴급 관계장관회의를 주재하고 "국제 정세와 경제 환경 모두 불확실성이 극도로 높은 상황"이라며 "국가 안보와 국민경제 안정을 위해 각별한 긴장감과 위기감을 가지고 상황에 대처할 필요가 있다"고 밝혔다.이어 김 총리는 "이란이 중동지역 원유의 주요 수송경로인 호르무즈 해협을 봉쇄하며 국제 경제에 대한 영향이 불가피해 보인다"고 현 상황을 진단했다.그는 "우리 국민의 생명과 안전이 무엇보다 중요하다"며 외교부에 "이란과 중동 인접 국가에 체류하고 있는 국민의 소재와 신변 안전을 즉각 점검하고 상황 변화에 신속 대응할 수 있도록 준비해다라"고 주문했다. 아울러 "상황 악화시 즉각 신속대응팀을 파견하고 체류 국민이 안전하게 국내로 들어올 수 있도록 수송 계획을 미리 준비하라"고 당부했다.안보 태세 강화도 주문했다. 김 총리는 "외교·안보 위기 대응 체계를 24시간 가동하고 활용 가능한 정보와 상황을 집약적으로 분석하는 체계를 가동해야 한다"고 밝혔다. 또 "외교와 안보 관련 기관은 상황 판단 회의를 정례화해 안보·군사 측면의 위험 요소를 평가하고 공유하는 등 위디 대비 태세를 빈틈없이 유지하라"고 강조했다.경제 분야에 대해서는 에너지 수급과 금융시장 변동성에 대한 대응을 요구했다. 김 총리는 "우리나라가 원유의 약 70%, 천연가스의 약 30%를 중동에 의존하고 있다"는 점을 언급하며 산업통상부와 해양수산부 등에 "에너지 수급과 물류 위험을 점검하고 유사시 국내 산업과 가계에 미칠 충격을 최소화할 수 있는 공급 확보 방안을 준비하라"고 지시했다.금융시장과 관련해서도 "외환과 금융시장의 변동성이 확대가 우려된다"며 재정경제부와 금융위원회 등에 경제부총리를 중심으로 유가·환율·주식시장 동향을 면밀히 모니터링하고 시장 안정 조치와 금융 정책 수단을 검토하라고 요청했다.김 총리는 과도한 불안 확산을 경계하며 "신속하고 정확하게 정보를 제공하는 것이 국민을 안심시키는 가장 확실한 방법"이라며 관계 기관에 정례 브리핑 방안도 검토하라고 했다. 동시에 이번 상황을 악용한 허위 정보 확산 가능성을 지적하며 검찰과 경찰에 가짜뉴스 단속과 치안 유지에 각별히 유의할 것을 당부했다.그는 "중동 상황이 어떻게 전개될지 누구도 확신하지 못하는 것이 사실"이라며 "대통령이 순방에서 돌아오기 전까지 매일 저녁 총리 주재로 관계부처 비상종합점검회의를 개최해 상황을 점검하고 대응 방안을 논의하겠다"고 밝혔다.이날 회의에는 재정경제부를 비롯해 외교부·국방부·산업통상부·국토교통부·기후에너지환경부·해양수산부·금융위원회·기획예산처와 검찰·경찰청, 그리고 국가정보원 등이 참석했다. 청와대에서도 국가안보실 2차장과 국정상황실장 등이 자리했다. 앞서 이재명 대통령은 순방을 떠나며 김 총리를 중심으로 한 관계부처 비상 대응 체제 유지를 지시한 바 있다.